- Život često prevazilazi fikciju i maštu najtalentovanijeg pripovedača. I ovaj moj primer je dokaz za to. Ali ne bunim se... Na sud su zbog knjige išli Danilo Kiš, Bora Stanković, Dragoslav Mihailović, Bora Đorđević, pa što ne bih i ja? Ono što mi nije jasno jeste zašto na sud sa mnom moraju i moj roman i njegov glavni lik. Naime, Serafim iz naslova je Nemanja Lukić, junak koji je izuzetno popularan kod čitalaca. Kome je on i kako naneo duševnu patnju, stvarno mi nije jasno. Ali u vrlo konfuznoj i kontradiktornoj tužbi, uz koju je priložena šopska salata od "dokaza", knjiga se stavlja u vrlo bizaran kontekst - kaže Stojiljković.

On spremno čeka susret na sudu.