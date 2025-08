- Ili se volimo, ili se mrzimo do kraja. U pet minuta možemo i da se ljubimo i da se pobijemo. To je blago, ali i prokletstvo koje mi kao narod imamo. Naša zemlja se nalazi na raskrsnici puteva između Istoka i Zapada. Mi smo kao neki zid u koji udaraju i jedna i druga strana. Srbima je to nešto najnormalnije. Nekim strancima je to fascinantno, dok je drugima čudno i gledaju nas sa gađenjem kako uopšte možemo tako da živimo. Ali ja ne znam da li bismo mi mogli drugačije da opstanemo - objasnio je glumac za Kurir.