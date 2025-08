- Ako bismo samo 5% od tog broja privukli da posete Viminacijum, to bi značilo 175.000 turista. Uveren sam da, uz dobru pripremu i ozbiljniji marketing, taj broj može biti i znatno veći - dodao je ministar Selaković.

- Srbija kroz ulaganja u ove projekte može ozbiljno da radi sa velikim uspehom i na građenju svog novog imidža i identiteta kao kulturno-turističke destinacije u Evropi. To je šansa koju treba iskoristiti, pogotovo kada u oblasti arheologije imamo ljude pune entuzijazma, ali i rezultata, što svedoči čitav lokalitet Viminacijum - rekao je Selaković.

- Ne radi se samo o arheološkim iskopavanjima, tu su i različita istraživanja, geomagnetska, geofizička i da ne zaboravimo, to je i finansiranje naših publikacija. To je izuzetno bitno, jer to nam je, u stvari, prodor u nauku i nešto čime se mi zaista ponosimo - rekla je Golubović, te dodala da će se u narodnom periodu više pažnje posvetiti obrazovanju novih kadrova.