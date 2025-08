Uzimajući u obzir savremene estetske pravce nastale u periodu od pedesetih do osamdesetih godina XX veka, primetno je da je to epoha u kojoj dominira raznovrsnost ideja i originalnost izraza, uprkos činjenici da su radovi nekih od vrhunskih umetnika bili zabranjivani zbog neslaganja sa predstavnicima vladajuće partije, poput slika Miće Popovića. Slikarstvo ovog našeg izuzetnog umetnika karakterišu različite faze, od socijalnog realizma do enformela, da bi se on kasnije vratio figuraciji kroz koncept „slikarstva prizora“, u čijim je okvirima kombinovao ekspresivne scene koje su često predstavljale kritiku društvenih i političkih prilika. Njegov stil karakteriše fuzija realističnih scena, sa čestim prikazima prizora iz svakodnevnog života, i snažnog narativnog i simboličkog značenja. Umetnost koju stvara često je reakcija na društvenu nepravdu, a prizori koje je slikao nosili su poruku o teškoj ljudskoj sudbini u svakodnevnom životu. Zbog toga je Mića Popović neretko bio u sukobu sa partijskim rukovodstvima, jer je Partija imala negativan stav prema kritici društvenih i politički osetljivih tema, pa su njegove slike, kao i kompletne izložbe, često bile cenzurisane. Jedna od slika koja je deo serije „slikarstvo prizora“ jeste ona pod nazivom Čekaonica 2. razreda, izložena u okviru tekuće postavke Zagonetka uniforme u Palati umetnosti Madlena. Kao što se može videti na izloženoj slici, u pitanju je konstruisana kompozicija velikog formata, postavljena skoro kao filmska scena i rađena u tehnici koja predstavlja kombinaciju ulja na platnu, lepljenog papira iz dnevnih novina, te drvenih predmeta koji su direktno iz realnog života ušli u umetničko delo.