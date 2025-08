- Život često prevazilazi fikciju i maštu najtalentovanijeg pripovedača. I ovaj moj primer je dokaz za to. Ali ne bunim se... Na sud su zbog knjige išli Danilo Kiš, Bora Stanković, Dragoslav Mihailović, Bora Đorđević , pa što ne bih i ja? Ono što mi nije jasno jeste zašto na sud sa mnom moraju i moj roman i njegov glavni lik. Naime, Serafim iz naslova je Nemanja Lukić, junak koji je izuzetno popularan kod čitalaca. Kome je on i kako naneo duševnu patnju, stvarno mi nije jasno. Ali u vrlo konfuznoj i kontradiktornoj tužbi, uz koju je priložena šopska salata od "dokaza", knjiga se stavlja u vrlo bizaran kontekst - kaže Stojiljković.

On spremno čeka susret na sudu.

- Čitao sam više puta tekst tužbe i nisam baš razumeo šta pisac hoće da kaže. To je izgleda neki novi žanr, advokatski postmodernizam. Videćemo na prvom ročištu u oktobru. Moj junak Nemanja Lukić je izgleda toliko oštetio tužitelja da za silne bolove i patnje koje su mu nanesene traži čak 200.000 dinara. Ali pošto je on fiktivan lik, a tužitelju i njegovom advokatu ta činjenica, kako sam ja razumeo iz tužbe, nije baš poznata, moraće autor na optuženičku klupu. Naravno, ovo može da ima šire društvene implikacije, a to je da sutra svako može da izvede pred sud pisca i njegovo delo, pa da umesto kritičara o nama i našim knjigama sude advokati i sudovi.