Slušaj vest

Knjige su prozor u druge svetove – proširuju naše vidike i pomažu nam da bolje razumemo ljude oko sebe. Međutim, postoje i one knjige koje su bile (ili i dalje jesu) zabranjene, jer su smatrane opasnim, neprikladnim ili previše kontroverznim. Neke su sadržavale eksplicitan sadržaj, druge političke stavove koji nisu bili dobrodošli.

U nastavku donosimo spisak šest knjiga koje su proglašene suviše opasnima za čitanje, a koje su širom sveta bile cenzurisane, zabranjivane ili čak spaljivane.

6. „Uliks” – Džejms Džojs

čitanje knjige shutterstock_1963978342.jpg
Foto: Shutterstock

Roman „Uliks“, objavljen 1920. godine, zabranjen je još pre nego što je ceo roman izašao iz štampe. Knjiga je proglašena nepristojnom zbog opscenog jezika i eksplicitnih scena. Više od deset godina bila je ilegalna u SAD, sve do sudskog procesa 1933. godine, kada je zabrana ukinuta. Slična sudbina zadesila je knjigu i u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u Australiji je ostala zabranjena do sredine 1950-ih.

Danas se ovaj roman smatra klasikom moderne književnosti i obavezno je štivo na univerzitetima, ali njegova istorija zabrane svedoči o burnim reakcijama koje je izazvao.

5. „Alisa u Zemlji čuda” – Luis Kerol

Danas jedno od najomiljenijih dečjih dela, ova knjiga je u prošlosti dobijala potpuno drugačije etikete. Američka škola je 1990. godine uklonila roman iz nastavnog programa, uz obrazloženje da sadrži psovke i seksualne aluzije.

U Kini je roman zabranjen jer su vlasti smatrale da prikazivanje životinja koje govore može stvoriti utisak da su životinje ravnopravne s ljudima, što je bilo ideološki neprihvatljivo. Neverovatno, ali istinito – dečja mašta nekima je delovala kao pretnja.

vid shutterstock_1389166682.jpg
Foto: Shutterstock

4. „Moja borba” – Adolf Hitler (Mein Kampf)

Ova knjiga se nalazi visoko na listi najopasnijih i najkontroverznijih tekstova ikada napisanih. Objavljena 1925. godine, „Mein Kampf“ je autobiografski prikaz Hitlerove ideologije, političkog uspona i planova za budućnost Nemačke.

Nakon završetka Drugog svetskog rata, uloženi su veliki napori da se spreči dalje štampanje i distribucija knjige – uključujući i kontrolu autorskih prava. Ipak, knjiga se i danas koristi i širi u ekstremističkim i neonacističkim krugovima, zbog čega je u mnogim državama i dalje zabranjena.

3. „Satanski stihovi” – Salman Ruždi

Jedna od najpoznatijih zabranjenih knjiga savremenog doba jeste roman „Satanski stihovi“. Objavljena 1988. godine, knjiga je inspirisana islamskim tekstovima i bavi se temama cenzure, vere i nasilja.

Zbog sporne interpretacije Kurana, roman je zabranjen u brojnim zemljama, uključujući Indiju, Bangladeš, Tajland, Južnoafričku Republiku i Šri Lanku. Autor je zbog knjige bio meta više pokušaja atentata, godinama je živeo u tajnosti, a njegova borba za slobodu govora postala je simbol otpora protiv verske cenzure.

stockphotoportraitofauthenticseniormanwithbeardandgoodeyesreadingbookinthehandonbookshelf340831793.jpg
Foto: Shuterstock

2. „Lovac u raži” – Dž. D. Selindžer

Objavljen 1951. godine, ovaj roman o otuđenom adolescentu Holenu Kolfildu postao je hit među tinejdžerima – ali i noćna mora za cenzore. Knjiga je redovno izazivala kontroverze zbog psovki, bogohuljenja i seksualnih aluzija.

Posebno je zabeležen slučaj iz 1978. godine, kada je jedna škola u gradu Isekva (Vašington) zabranila knjigu jer je jedan građanin izbrojao 785 psovki i optužio roman da je deo „komunističke zavere“.

1. „Klanište pet” – Kurt Vonegat

Na vrhu ove mračne liste nalazi se roman „Klanište pet“, objavljen 1969. godine. Inspirisan ličnim iskustvom autora kao ratnog zarobljenika tokom Drugog svetskog rata, roman je bio i ostao izuzetno uznemirujuće štivo.

Zbog eksplicitnih scena seksa, nasilja i vulgarnih izraza, knjiga je više puta zabranjivana u školama i bibliotekama. Jedna školska uprava otišla je toliko daleko da je spalila više od 20 primeraka romana u školskoj peći, jer je knjiga bila „neprihvatljiva prema biblijskim principima“.

Ne propustiteKultura"U Jasenovcu je ubijeno 96 članova moje porodice" Potomak žrtava logora posvetio knjigu deci sa Kozare "Jedan narod doveden je na ivicu biološkog opstanka"
jasenovac-3.jpg
KulturaŠvarceneger ode u pisce: "Svi vole kad moćnici padaju i kad su na dnu, ali ja nikad nisam odustajao"
Arnold Schwarzenegger01 EPA Allison Dinner.jpg
Pop kultura"Pitao me je o Sloveniji, a onda sam osetila..." Eksplozivni memoari otkrivaju kako je izgledao prvi susret Melanije i Donalda Trampa
106 EPA Saul Loeb Pool.jpg
Kultura"Jedan majmun me je pitao..."! Žarko Laušević u knjizi opisao razgovor sa Arkanom: "Nisam hteo pred Cecom, ali..."
zarko-lausevic.jpg

 Bonus video: Predstavljanje knjige intervjusa sa Ljubivojem Ršumovićem

Predstavljena je knjiga intervjua sa Ljubivojem Ršumovićem, pod nazivom „Pomozi mi kazati” Izvor: Kurir