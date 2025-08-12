Slušaj vest

Laza Kostić, jedan od najvećih pesnika srpskog romantizma, ostao je upamćen ne samo po svojim pesmama, već i po burnom životu, koji je bio ukrašen brojnim kontroverzama.

Rođen 1841. u Kovilju, bio je plodan pesnik, dramski pisac, prevodilac i publicista, a njegovo stvaralaštvo obeleženo je delima poput "Santa Maria della Salute" i "Među javom i međ snom".

Bio je poznat kao pionir u prevođenju Šekspirovih dela na srpski jezik i smatra se jednom od najistaknutijih ličnosti srpskog romantizma.

Laza Kostić Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Njegov emotivni život bio je podjednako uzbudljiv i često podložan pogrešnim interpretacijama.

Mnogi greškom veruju da je Lenka Dunđerski, ćerka Lazara Dunđerskog i inspiracija za čuvenu pesmu "Santa Maria della Salute", bila njegova supruga.

Međutim, to nije tačno, a to što je Lenka preminula mlada, dodatno je romantizovalo priču koja se stvorila oko njih dvoje.

Pre nego što je 1895. godine oženio Julijanu Palanački, Laza je pokušao da ovu bogatu somborsku miradžiku zaprosio još 1884. godine. Ipak, zbog neozbiljnog ponašanja, zakasnio je na sopstvenu veridbu jer se zakartao u gostionici i veridba je bila otkazana.

Pričalo se da je tom prilikom prokockao 150 hiljada forinti, sumu koju je Julijana trebala da donese u miraz. Tek 11 godina kasnije, Julijana mu je oprostila, kada su se konačno i venčali.

Lenka Dunđerski Foto: Printscreen

Kostićevo nasleđe obuhvata više od 150 lirskih pesama, drame, filozofska dela i književne eseje.

Njegov život i stvaralaštvo odražavaju duh vremena i univerzalne teme ljubavi, gubitka i unutrašnje borbe, zbog čega i danas ostaje nezaobilazna figura srpske kulture.

Umro je 1910 godine u Beču, a sahranjen je na Velikom pravoslavnom groblju u Somboru.

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video: Ulica u Novom Sadu posvećena srpskom pesniku