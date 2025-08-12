Slušaj vest

Laza Kostić, jedan od najvećih pesnika srpskog romantizma, ostao je upamćen ne samo po svojim pesmama, već i po burnom životu, koji je bio ukrašen brojnim kontroverzama.

Rođen 1841. u Kovilju, bio je plodan pesnik, dramski pisac, prevodilac i publicista, a njegovo stvaralaštvo obeleženo je delima poput "Santa Maria della Salute" i "Među javom i međ snom".

Bio je poznat kao pionir u prevođenju Šekspirovih dela na srpski jezik i smatra se jednom od najistaknutijih ličnosti srpskog romantizma.

Laza Kostić.jpg
Laza Kostić Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Njegov emotivni život bio je podjednako uzbudljiv i često podložan pogrešnim interpretacijama.

Mnogi greškom veruju da je Lenka Dunđerski, ćerka Lazara Dunđerskog i inspiracija za čuvenu pesmu "Santa Maria della Salute", bila njegova supruga.

Međutim, to nije tačno, a to što je Lenka preminula mlada, dodatno je romantizovalo priču koja se stvorila oko njih dvoje.

Pre nego što je 1895. godine oženio Julijanu Palanački, Laza je pokušao da ovu bogatu somborsku miradžiku zaprosio još 1884. godine. Ipak, zbog neozbiljnog ponašanja, zakasnio je na sopstvenu veridbu jer se zakartao u gostionici i veridba je bila otkazana.

Pričalo se da je tom prilikom prokockao 150 hiljada forinti, sumu koju je Julijana trebala da donese u miraz. Tek 11 godina kasnije, Julijana mu je oprostila, kada su se konačno i venčali.

Lenka Dunđerski.jpg
Lenka Dunđerski Foto: Printscreen

Kostićevo nasleđe obuhvata više od 150 lirskih pesama, drame, filozofska dela i književne eseje.

Njegov život i stvaralaštvo odražavaju duh vremena i univerzalne teme ljubavi, gubitka i unutrašnje borbe, zbog čega i danas ostaje nezaobilazna figura srpske kulture.

Umro je 1910 godine u Beču, a sahranjen je na Velikom pravoslavnom groblju u Somboru.

(Kurir.rs/ Informer)

Ne propustiteKulturaJovan Dučić bio u vezi sa udatom glumicom: Sve pesnikove ljubavi bile nesrećne, oteo je verenicu svom prijatelju, a sin mu izvršio samoubistvo
jovan-ducic-poslanik-kraljevine-jugoslavije-u-rimu-u-svom-kabinetu-1935.-godine-narodna-biblioteka-trebinje-axz123.jpg
KulturaU noći kada je umro, komšinici je stiglo misteriozno pismo: Poslednja želja Mike Antića slama srca, a jednu stvar je teško podneo
mikaantic.jpg
KulturaBio je ludo zaljubljen u ćerku Vuka Karadžića, a njegove stihove sada peva Čola: Branko Radičević umro sa samo 29 godina, a ovo mu je bila poslednja želja
Branko Radičević 3.jpg
KulturaMika Antić bio nesrećno zaljubljen u našu slavnu glumicu: Veliki zavodnik joj uputio reči koje se ne zaboravljaju, a evo kako joj se udvarao
mika-antic-i-mira-stupica.jpg

Bonus video: Ulica u Novom Sadu posvećena srpskom pesniku

ULICA U NOVOM SADU POSVEĆENA SRPSKOM GENIJU: Najveći srpski pesnik BOLOVAO je od TRAGIČNE ljubavi, a Novosađani ga i dalje pamte Izvor: Kurir TV