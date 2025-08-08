Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović u seriji Selo gori, a baba se češlja

Jedan od najautentičnijih likova iz kultne serije "Selo gori, a baba se češlja", Đoda, ostao je duboko urezan u sećanju gledalaca – ali malo ko zna koliko je ta uloga bila bliska stvarnom životu glumca Miroljuba Trošića.

Glumac Nenad Okanović, koji je u seriji tumačio Dragana, podelio je u jednom podkastu nepoznate i dirljive detalje o kolegi i prijatelju iz serije, otkrivši koliko je lik Đode bio zapravo lična priča čoveka koji ga je glumio.

Naturščik koji je postao televizijska legenda

Miroljub Trošić i Milorad Mandić Manda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios

Miroljub Trošić, nastavnik muzičkog iz sela Medveđa, rođen 1948. godine, nije bio profesionalni glumac. Međutim, njegovo prijateljstvo sa Radošem Bajićem, autorom serije i školskim drugom iz muzičke škole u Nišu, promenilo mu je život.

– Đoda nije glumio, on je živeo tu ulogu. To je bio on iz vremena dok je pio. Radoš mu je ponudio ulogu pod jednim uslovom – da prestane da pije. I on je to zaista učinio – rekao je Okanović.

Borba s alkoholizmom i novi početak

Pre nego što je postao miljenik publike, Trošić je prošao kroz težak životni period. Zbog problema sa alkoholom ostao je bez posla u školi. Govorio je kako bi pozajmljivao alat od komšija samo da ga ponude rakijom. Ipak, kada mu je Radoš pružio šansu, odlučio je da preokrene život.

– Skidao se bez lekova, trpeo fizičke bolove. Tokom snimanja nikada nije pio – čak i kada je scena zahtevala pivo, u flašama je bila voda – otkrio je Okanović.

Đoda – od pijanca do uzora

Kako kaže Nenad, snimanje serije za Miroljuba je bilo prekretnica. Postao je posvećen, tačan i odgovoran, a počeo je ponovo da privređuje svojoj porodici. Radošu Bajiću bio je beskrajno zahvalan.

– Držao je Radoševu sliku pored ikone i govorio da mu je dao novi život. A Radoš je uvek bio jasan: ako ponovo počneš da piješ – lik Đode u seriji više ne postoji – rekao je Okanović.

Zauvek upamćen

Miroljub Trošić preminuo je 25. februara 2020. godine u 72. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu, decu, petoro unučadi – i neizbrisiv trag u srcima gledalaca. Njegova priča ostaje večni simbol borbe, volje i snage iskrenog prijateljstva.

