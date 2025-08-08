"Skidao se bez tableta" Ovako je glumac iz "Selo gori" pobedio porok, sliku Radoša Bajića držao je pored ikone
Nenad Okanović otkrio je nepoznate detalje o Miroljubu Trošiću, poznatom kao Đoda iz serije "Selo gori". Kako je uloga spasila glumca iz kandži alkohola i pružila mu novi život?
Jedan od najautentičnijih likova iz kultne serije "Selo gori, a baba se češlja", Đoda, ostao je duboko urezan u sećanju gledalaca – ali malo ko zna koliko je ta uloga bila bliska stvarnom životu glumca Miroljuba Trošića.
Glumac Nenad Okanović, koji je u seriji tumačio Dragana, podelio je u jednom podkastu nepoznate i dirljive detalje o kolegi i prijatelju iz serije, otkrivši koliko je lik Đode bio zapravo lična priča čoveka koji ga je glumio.
Naturščik koji je postao televizijska legenda
Miroljub Trošić, nastavnik muzičkog iz sela Medveđa, rođen 1948. godine, nije bio profesionalni glumac. Međutim, njegovo prijateljstvo sa Radošem Bajićem, autorom serije i školskim drugom iz muzičke škole u Nišu, promenilo mu je život.
– Đoda nije glumio, on je živeo tu ulogu. To je bio on iz vremena dok je pio. Radoš mu je ponudio ulogu pod jednim uslovom – da prestane da pije. I on je to zaista učinio – rekao je Okanović.
Borba s alkoholizmom i novi početak
Pre nego što je postao miljenik publike, Trošić je prošao kroz težak životni period. Zbog problema sa alkoholom ostao je bez posla u školi. Govorio je kako bi pozajmljivao alat od komšija samo da ga ponude rakijom. Ipak, kada mu je Radoš pružio šansu, odlučio je da preokrene život.
– Skidao se bez lekova, trpeo fizičke bolove. Tokom snimanja nikada nije pio – čak i kada je scena zahtevala pivo, u flašama je bila voda – otkrio je Okanović.
Đoda – od pijanca do uzora
Kako kaže Nenad, snimanje serije za Miroljuba je bilo prekretnica. Postao je posvećen, tačan i odgovoran, a počeo je ponovo da privređuje svojoj porodici. Radošu Bajiću bio je beskrajno zahvalan.
– Držao je Radoševu sliku pored ikone i govorio da mu je dao novi život. A Radoš je uvek bio jasan: ako ponovo počneš da piješ – lik Đode u seriji više ne postoji – rekao je Okanović.
Zauvek upamćen
Miroljub Trošić preminuo je 25. februara 2020. godine u 72. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu, decu, petoro unučadi – i neizbrisiv trag u srcima gledalaca. Njegova priča ostaje večni simbol borbe, volje i snage iskrenog prijateljstva.
