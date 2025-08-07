ja sam Srbin iz Hrvatske

Legendarni glumac i muzičar Rade Šerbedžija, decenijama unazad osvaja srca publike kako na Balkanu, tako i širom sveta. O njegovom talentu su ispisane stranice, a o njegovom životu se i ne zna tako mnogo.

Za Šerbedžijinu holivudsku karijeru sve zasluge pripadaju slavnoj engleskoj glumici Vanesi Redgrejv. Ona mu je otvorila vrata te tvornice snova, a kasnije je kumovala njegovoj deci.

Pored holivudske karijere, Šerbedžija uspešno gradi i domaću karijeru, kroz koju je stekao prijatelje poput legendarnih imena, Zorana Radmilovića i Dragana Nikolića.

Legendarni glumci

Jednom prilikom Rade Šerbedžija se prisetio druženja sa Zoranom Radmilovićem i zablude o njegovom poreklu koju je legendarni glumac dugo gajio.

- Govorio mi je često - gde si, moj Hrvat, kako si, moj Hrvat, šta ćemo ti i ja, moj Hrvat… I tako svaki put kad bismo se sreli, Hrvat, Hrvat, Hrvat…- započeo je Šerbedžija pa nastavio:

Zoran Radmilović Foto: Arhiva atelje 212

- Jednom prilikom, u pola noći, kaže mu Gaga Nikolić: “Pa čoveče, što ti Radeta nazivaš Hrvatom stalno, kad je on Srbin?

Radmilović mu odgovori: “Ne lupetaj gluposti, konjino jedna. Otkud Rade da bude Srbin? Pogledaj kako ga lepo i gospodski izgleda. Kulturan čovek iz Zagreba. Nije baraba kao ti…”

Dragan Nikolić Foto: printscreen/youtube/ Jovan Jovanovic Official

Kaže tada Gaga Nikolić Šerbedžiji: “Hajde Rašo (tako ga je zvao), kaži mu šta si, leba ti…”

I Šerbedžija potvrdi da su mu otac i majka Srbi. Radmilović se zakočio u pokretu. Kao da se nešto beskrajno tragično u tom trenutku dogodilo.

“I deda mu je Srbin i baba mu je Srpkinja”, nastavlja Dragan Nikolić, uz kikot.

“Otac i majka su ti Srbi”, upita Radmilović Šerbedžiju.

“Da”, odgovori Rade.

“Majka i otac su ti Srbi”, ponovi pitanje Radmilović na svoj karakterističan način. “Lažeš! Zakuni se u Miru Banjac!”

“Kunem se u Miru Banjac”, odgovori mu Rade.

Zoran je poverovao tek kad se Rade zakleo u Miru Banjac Foto: Printscreen/Yotube, Kristian Aranjoš

Radmilović je bio napet, kao da se radi o životu i smrti. Nisu bili sigurni, da li se šegači ili je zaista stvar shvatio tako ozbiljno. Ispio je času na eks i uzdahnuo

“U majku mu, gde sad da nađem svog Hrvata?”

O poreklu

Mnogo je nagađanja, postojale su i rasprave oko njegovog porekla. A što se prezimena tiče, Rade tvrdi da je za vreme jednog boravka u Gruziji saznao da u južnom delu te države svaka treća porodica nosi prezime Šerbedžija. O svom poreklu Rade Šerbedžija je gostujući u jednoj emsiji na K1 televiziji rekao:

Foto: F.S./ATAImages

- Ja sam Krajišnik, ja sam čovek, ja sam Srbin iz Hrvatske, to je moje najtačnije obeležje, ali na tragu, naravno, Nikole Tesle, koji se ponosio svojim srpskim rodom i svojom hrvatskom domovinom. Ja sam rođen u Hrvatskoj, to je moje najbliže obeležje mentaliteta, tamo sam završio škole, tamo sam počeo da se bavim umetnošću i svime - rekao je Šerbedžija.

