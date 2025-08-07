Slušaj vest

Mladi glumac Lazar Tasić osvojio je srca publike kraj malih ekrana već u prvim kadrovima dugoočekivane serije "Sablja", koja je prošle godine premijerno emitovana na RTS. U ovom napetom političkom trileru dramski umetnik tumači jednu od glavnih uloga, a reč je o fiktivnom junaku Urošu Ristiću Malom.

Život ovog sitnog kriminalca umnogome se menja nakon ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, a Lazar za TV Ekran otkrio koliko mu se danas život promenio nakon angažmana kod Vladimira Tagića i Gorana Stankovića i da li je nešto novo u međuvremenu radio.

1/21 Vidi galeriju Serija „Sablja“ odnela je "Magnolia" nagradu za najbolju stranu TV dramu na prestižnom Šangaj TV festivalu Foto: Promo



Kakvi su vaši utisci iz Kine? U jakoj konkurenciji na Međunarodnom festivalu za TV u Šangaju dobili ste Zlatnu magnoliju za najbolju stranu seriju.

- Kad je reč o festivalu, ovo je njihov najznačajniji televizijski događaj i izuzetno je cenjen. Organizacija je bila na visokom nivou i uporediva s najvećim svetskim festivalima.



Šta su vas pitali njihovi novinari? Koliko poznaju srpsku kinematografiju?

- Starije generacije se još sećaju Valtera (Bate Živojinovića), dok mlađe često i ne znaju gde se Srbija nalazi. U takvim situacijama pomenem Novaka Đokovića i tenis, to uvek bude najjasnija veza koju prepoznaju.

Foto: BRUNO BEBERT/BRUNO BEBERT / BETA



Koliko se vama život promenio od "Sablje"?

- Nije bilo drastičnih promena, samo sam u jednom trenutku imao znatno manje slobodnog vremena, pa je sve to s vremenom utihnulo. Ipak, svaki novi festival koji oživi "Sablju" ponovo me vrati u isti osećaj i atmosferu.

Koja je najvažnija lekcija koju ste naučili radeći ovu seriju?

- Kad na nečemu radiš predano i iskreno, dajući svoj maksimum, uspeh je neminovan.

Na snimanju filma Oče naš Foto: Promo



Ima li novih uloga i da li su studije pri kraju?

- Za ovu godinu nemam konkretne planove, ali za narednu već postoje određene najave. Očekujemo premijeru filma "Oče naš", u režiji Gorana Stankovića, čim se završi festivalski ciklus.

Da li ste stigli da završite studije?

- Uspešno još prošle godine (smeh).

Foto: Promo

Rođen je 2002. godine u Užicu, a još od ranog detinjstva pokazivao je sklonost ka glumi

U seriji "Sablja" majku mu igra njegova profesorka s fakulteta Dubravka Kovljanić

