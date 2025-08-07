Još jedna velika tragedija u porodici Isidore Bjelice: Umrla je na isti dan kad i njena ćerka
Nevenka Đurović, majka spisateljice Isidore Bjelice, preminula je tačno pet godina nakon smrti svoje ćerke. Vest je potvrdio njen unuk Lav Pajkić emotivnom porukom.
Nevenka Đurović, majka istaknute književnice Isidore Bjelice, preminula je u Beogradu, i to na isti datum kada je, pre tačno pet godina, preminula i njena ćerka. Ova potresna koincidencija dodatno pojačava emocije vezane za vest o njenom odlasku.
Vestu o smrti svoje bake podelio je Lav Pajkić, Isidorin sin, emotivnom porukom kojom se oprostio od voljene Baka Nene.
– Juče nas je napustila naša najdraža Baka Nena, baš na dan kada nas je pre pet godina napustila i Isidora. Najbolja baka na svetu koja mi je pružila bezuslovnu ljubav i naučila me mnogim životnim lekcijama. Hvala ti na svemu, zauvek ćeš biti u našim srcima. Teško je poverovati da je stiglo leto bez naših dugih razgovora u bašti u Igalu. Volim te – napisao je Lav.
Podsetimo, samo mesec dana ranije, 18. juna, preminuo je i Isidorin otac, šahovski velemajstor i novinar Dimitrije Bjelica. On je sahranjen 23. juna u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Nevenka Đurović bila je ćerka akademika i književnika Dušana Đurovića, a čitav svoj radni vek posvetila je obrazovanju kao profesorka engleskog jezika.
Bonus video: Vesna Dedić o Isidori Bjelici