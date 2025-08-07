– Juče nas je napustila naša najdraža Baka Nena, baš na dan kada nas je pre pet godina napustila i Isidora. Najbolja baka na svetu koja mi je pružila bezuslovnu ljubav i naučila me mnogim životnim lekcijama. Hvala ti na svemu, zauvek ćeš biti u našim srcima. Teško je poverovati da je stiglo leto bez naših dugih razgovora u bašti u Igalu. Volim te – napisao je Lav.