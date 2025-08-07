Slušaj vest

Nevenka Đurović, majka istaknute književnice Isidore Bjelice, preminula je u Beogradu, i to na isti datum kada je, pre tačno pet godina, preminula i njena ćerka. Ova potresna koincidencija dodatno pojačava emocije vezane za vest o njenom odlasku.

Vestu o smrti svoje bake podelio je Lav Pajkić, Isidorin sin, emotivnom porukom kojom se oprostio od voljene Baka Nene.

– Juče nas je napustila naša najdraža Baka Nena, baš na dan kada nas je pre pet godina napustila i Isidora. Najbolja baka na svetu koja mi je pružila bezuslovnu ljubav i naučila me mnogim životnim lekcijama. Hvala ti na svemu, zauvek ćeš biti u našim srcima. Teško je poverovati da je stiglo leto bez naših dugih razgovora u bašti u Igalu. Volim te – napisao je Lav.

Podsetimo, samo mesec dana ranije, 18. juna, preminuo je i Isidorin otac, šahovski velemajstor i novinar Dimitrije Bjelica. On je sahranjen 23. juna u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Nevenka Đurović bila je ćerka akademika i književnika Dušana Đurovića, a čitav svoj radni vek posvetila je obrazovanju kao profesorka engleskog jezika.

