Najbolji film na festivalu u Meksiku: Uspeh mladog autora Stefana Đorđevića
Inspirisan ličnim iskustvom, "Vetre, pričaj sa mnom" prati reditelja koji se vraća kući kako bi s porodicom proslavio bakin rođendan, prvi put nakon majčine smrti
Film "Vetre, pričaj sa mnom" reditelja Stefana Đorđevića osvojio je nagradu za najbolji međunarodni dugometražni igrani film na prestižnom Gvanahuato internešenel film festivalu (GIFF) u Meksiku.
Iskren i hrabar
Žiri festivala dodelio je nagradu uz obrazloženje:
- Za duboko iskren i hrabar prikaz najintimnijih bolova, kao i mogućih puteva ka izlečenju. Film se izdvaja sposobnošću da poveže filmski, esejistički i poetski izraz, dostojanstveno osvetljavajući smrt kao ključnu dimenziju života. Njegov formalni pristup, koji spaja porodičnu intimnost sa prisustvom prirode, pretvara slike u meditativnu refleksiju o samom činu postojanja, čineći ovaj film i njegovo gledanje duboko dirljivim i inspirativnim.
Stefan Đorđević, reditelj filma, povodom nagrade je rekao:
- Naš "Vetar" je stigao do Meksika i, po reakcijama kakve smo dobili, čini nam se da je snaga maminog vetra nezaustavljiva. Gde god da duva, ljudi se pronalaze u njemu.
Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana, koji se vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan, prvi put nakon smrti majke Nece. Vođen željom da završi film o svojoj majci i da pomogne povređenom psu, povratak kući postaje početak njegovog putovanja ka isceljenju. Film je inspirisan stvarnim životnim iskustvom reditelja, a u njemu glume članovi njegove porodice, koji pomažu u završetku radova na Necinoj kamp prikolici.
U filmu igraju Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović, kao i pas Lija.
Direktor fotografije je Marko Brdar, montažeri su Tomislav Stojanović i Dragan von Petrović, scenografkinja Dragana Baćović, kostimografkinja Biljana Grgur, snimatelj zvuka Bojan Palikuća, kompozitor Ivan Judaš, Julij Zornik je bio zadužen za dizajn i miks zvuka, Savina Smederevac je izvršna producentkinja, dok je Milica Tomović bila supervizorka režije.
Od glumca do reditelja
Stefan Đorđević je rođen 1987. u Boru. Upoznaje se sa svetom filma tumačeći jednu od dve glavne uloge u filmu "Tilva Roš" Nikole Ležaića. "Tilva Roš" je bio nominovan za evropsko otkriće od strane Evropske filmske akademije. Završio je osnovne i master studije kamere na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Diplomirao je sa kratkim igranim filmom "Kamen u ruci" u režiji Stefana Ivančića, koji je premijerno bio prikazan u ACID programu Kanskog filmskog festivala.