Film "Vetre, pričaj sa mnom" reditelja Stefana Đorđevića osvojio je nagradu za najbolji međunarodni dugometražni igrani film na prestižnom Gvanahuato internešenel film festivalu (GIFF) u Meksiku.

Iskren i hrabar

Žiri festivala dodelio je nagradu uz obrazloženje:

- Za duboko iskren i hrabar prikaz najintimnijih bolova, kao i mogućih puteva ka izlečenju. Film se izdvaja sposobnošću da poveže filmski, esejistički i poetski izraz, dostojanstveno osvetljavajući smrt kao ključnu dimenziju života. Njegov formalni pristup, koji spaja porodičnu intimnost sa prisustvom prirode, pretvara slike u meditativnu refleksiju o samom činu postojanja, čineći ovaj film i njegovo gledanje duboko dirljivim i inspirativnim.

Stefan Đorđević_foto Nikola Krtinić (1).jpg
Foto: Nikola Krtinić


Stefan Đorđević, reditelj filma, povodom nagrade je rekao:

- Naš "Vetar" je stigao do Meksika i, po reakcijama kakve smo dobili, čini nam se da je snaga maminog vetra nezaustavljiva. Gde god da duva, ljudi se pronalaze u njemu.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana, koji se vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan, prvi put nakon smrti majke Nece. Vođen željom da završi film o svojoj majci i da pomogne povređenom psu, povratak kući postaje početak njegovog putovanja ka isceljenju. Film je inspirisan stvarnim životnim iskustvom reditelja, a u njemu glume članovi njegove porodice, koji pomažu u završetku radova na Necinoj kamp prikolici.

Vetre, pričaj sa mnom_kadar iz filma_Foto Promo (1).jpg
Foto: Daniele Fiorentino, Promo


U filmu igraju Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović, kao i pas Lija.

Direktor fotografije je Marko Brdar, montažeri su Tomislav Stojanović i Dragan von Petrović, scenografkinja Dragana Baćović, kostimografkinja Biljana Grgur, snimatelj zvuka Bojan Palikuća, kompozitor Ivan Judaš, Julij Zornik je bio zadužen za dizajn i miks zvuka, Savina Smederevac je izvršna producentkinja, dok je Milica Tomović bila supervizorka režije.

Stefan Đorđević_foto Pathe VCornel.jpg
Foto: Pathe VCornel

Od glumca do reditelja

Stefan Đorđević je rođen 1987. u Boru. Upoznaje se sa svetom filma tumačeći jednu od dve glavne uloge u filmu "Tilva Roš" Nikole Ležaića. "Tilva Roš" je bio nominovan za evropsko otkriće od strane Evropske filmske akademije. Završio je osnovne i master studije kamere na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Diplomirao je sa kratkim igranim filmom "Kamen u ruci" u režiji Stefana Ivančića, koji je premijerno bio prikazan u ACID programu Kanskog filmskog festivala.

