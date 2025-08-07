Slušaj vest

Sastav 357 će povodom 30. rođendana održati slavljenički koncert 27. septembra u 21 sat u Domu omladine Beograda (DOB), saopštili su organizatori.

- Koncert će biti prilika da, uz dobro poznate pesme i jedinstvenu energiju po kojoj su njihovi nastupi uživo poznati, grupa 357 zajedno sa svojom publikom proslavi ovaj važan jubilej - najavljeno je u saopštenju.

Iz Doma omladine su podsetili da je 357 osnovan 1995. u Zemunu pod nazivom Haj-faj džungla, a prvi nastup pod današnjim imenom imali su 1996. u klubu "Magnum". Frontmen, vokal, kompozitor i tekstopisac Nikola Hadži Nikolić je i osnivač i jedini stalni član, a kroz bend je od početaka do danas prošlo više od 100 muzičara.

Okosnicu postave u poslednjoj deceniji čine Dragan Arsić i Goran Šobotović na gitarama. Na bubnjevima je gost domaćin Luka Jelisavčić, a svirali su i Radovan Rosić i Vlada Nikolić. Bas svira mladi Igor Sibirski, a bio je i u rukama Vlade Stanojevića, Gorana Radovanovića, Dražena Pavkova i Marka Glavana. Nabrajati duvačku sekciju bilo bi kao navesti spisak neke čete koju je dvadeset godina držao zastavnik Potkonjak, a onda preuzela Danijela Veselinović.


Ograničena količina ulaznica po promotivnoj ceni od 1.500 dinara može se nabaviti na blagajni DOB, putem eFinity prodajne mreže. Redovna pretprodajna cena ulaznica iznosiće 1.800 dinara.

