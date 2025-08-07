Slušaj vest

Američko-italijanski reditelj Frensis Ford Kopola, poznat po filmskim klasicima Kum i Apokalipsa danas, prošao je kroz planiranu, nehitnu medicinsku intervenciju u Rimu, potvrdio je njegov predstavnik. Iako su italijanski mediji preneli da je slavni reditelj doživeo blagu srčanu aritmiju i bio hospitalizovan, njegov tim odlučno je demantovao te navode.

"Gospodin Kopola je bio na unapred zakazanoj proceduri kod čuvenog dr Andree Natalea, svog lekara već više od 30 godina, i trenutno se lepo odmara", poručeno je iz njegovog tima uz dodatak da je „sve u redu“.

Kopola se i lično obratio fanovima putem Instagrama, objavivši vedru poruku:

"Da Dada (kako me zovu moja deca) je dobro. Iskoristio sam priliku dok sam u Rimu da uradim ažuriranje procedure za atrijalnu fibrilaciju staru 30 godina, i to kod njenog pronalazača sjajnog italijanskog lekara dr Andree Natalea! Dobro sam!"

Demanti medijskih spekulacija

Lokalni mediji preneli su da je 86-godišnji reditelj primljen u rimski javni bolnički centar Policlinico Tor Vergata zbog dugoplanirane operacije vezane za srčane tegobe, ali da je neposredno pre procedure doživeo blagu aritmiju i bio zadržan na posmatranju. Međutim, Kopolin predstavnik tvrdi da su te informacije „neistinite“.

Sa snimanja filma Kum Foto: Profimedia

– Nije bilo hitnog slučaja. Otišao je u bolnicu automobilom – naglasio je portparol iz SAD.

Povratak u Italiju i ljubav prema filmu

Kopola je čest gost Italije. U julu je prisustvovao filmskom festivalu Magna Graecia u Kalabriji gde je predstavio svoj novi film Megalopolis, a paralelno je obilazio i potencijalne lokacije za novo ostvarenje čije je snimanje planirano na jesen.

Pre samo nekoliko dana završio je promotivnu turneju po šest američkih gradova povodom filma Megalopolis, u kojem glavnu ulogu tumači Adam Drajver. Projekat je koštao oko 120 miliona dolara, a većinu sredstava Kopola je obezbedio prodajom svojih vinograda.