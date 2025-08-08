Slušaj vest

Popularni prestonički bend Ničim izazvan leto su započeli objavljivanjem hita “Kad krene rampampam”, a zaršavaju ga koncertom, koji će održati 30. avgusta u Botaničkoj bašti “Jevremovac”. Najlepši park u centru Beograda je već nekoliko godina omiljeno mesto za koncerte u letnjim mesecima, a nakon dve godine od poslednjeg koncerta u Botaničkoj bašti, članovi benda su odlučili da svojoj vernoj publici ponovo prirede užitak.

Foto: Danijel Rauski



“Ovom koncertu se posebno radujemo – ne samo zbog prelepog ambijenta Botaničke bašte, već i zbog toga što zatvaramo leto zajedno sa publikom koja nas prati godinama. Poslednji vikend pred školu, pred jesen, pred nove radne obaveze, kao stvoren je da ga obeležimo pesmom, emocijom i stvorimo neke nove uspomene. Biće to večernji šapat pod krošnjama, glasna sreća u refrenima i dobra energija koja će nam svima dati snage za nove početke. Radujemo se što ćemo se posle više od godinu dana ponovo družiti sa našom sjajnom publikom, pevati zajedno – iz srca, ničim izazvani!” poručili su članovi benda.

Publiku očekuje predivno veče pod zvezdama uz najlepše pesme koje su obeležile više od 10 godina karijere benda – “Trideset”, “Rekla je”, “Pusti ljubav”, “O tebi”, “Bože, kako si?”, “Heroj”, “Hajde dođi da popraviš stvari” i mnoge druge, ali i nove pesme “Svila” i “Kad krene rampampam”. Bend je poznat po energičnim nastupima, prepoznatljivim tekstovima i snažnoj povezanosti sa publikom, a njihova muzika je spoj iskrenih emocija i savremenog pop-rock izraza, zbog čega su stekli vernu bazu fanova širom regiona.

Foto: Danijel Rauski



Nedelju dana pre beogradskog koncerta, Ničim Izazvan će 23. avgusta održati koncert i u niškom klubu “Istina Mašina” za brojne fanove iz ovog grada i okoline, a za jesen su planirani i brojni nastupi u regionu.