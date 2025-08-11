Slušaj vest

U kući porodice Jovanović na beogradskom Senjaku sredinom prošlog veka živele su tri sestre koje su važne figure srpske umetničke i kulturne scene. Osim što su slovile za najlepše Beograđanke, Jelena, Božana i Svetlana Jovanović bile su oličenje šarma, kulture, obrazovanja i istinskog umetničkog dara.

Poreklo i porodično nasleđe

Njihova majka Vjera, ćerka crnogorskog junaka Mitra Martinovića i rođaka kraljice Jelene Savojske, obrazovanje je stekla u uglednim francuskim školama. Ljubav prema umetnosti prenela je na svoje ćerke. Otac je bio poreklom iz Bajine Bašte, a majka od ugledne porodice Martinović sa Cetinja, u srodstvu sa kraljem Nikolom.

Jelena Žigon – glumica i srpska Sofija Loren

Najpoznatija od sestara bila je Jelena Žigon (Jovanović), glumica čije su uloge u kultnim filmovima i serijama postale deo istorije domaće kinematografije. Najveću popularnost donela joj je uloga prije Jelene u serijalu Žikina dinastija.

Udala se za slavnog glumca Stevu Žigona 1958. godine, a par je dobio sina Nikolu, poznatog slikara, i ćerku Ivanu, glumicu. Jelena je karijeru podredila porodici, retko izlazila iz kuće i birala uloge sa pažnjom. Zbog svoje zanosne lepote prozvali su je "srpska Sofija Loren", a govorilo se da je cela Jugoslavija bila zaljubljena u lepu Jelenu. Preminula je 2018. godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv umetnički trag.

Božana Jovanović – prva dama pozorišnog kostima

Božana Jovanović bila je izuzetna kostimografkinja, koju je reditelj Jagoš Marković nazvao "najvećom od najvećih". Radila je u Narodnom pozorištu u Beogradu od 1963. do penzionisanja, a pre toga u Jugoslovenskom dramskom i Srpskom narodnom pozorištu, navodi se na portalu BlicŽena.

Božana Jovanović Foto: Shutterstock, Printscreen

Rođena 1932. godine u Beogradu, diplomirala je scenografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti, a usavršavala se u Parizu kod Pola Kolena. Tokom karijere kostimirala je brojne predstave, od Bertovih kočija (1963) do Dame s kamelijama (2010).

Udavala se dva puta i imala jednog sina. Dobrica Ćosić priznao je da mu je bila velika ljubav, kao i da je bila nestvarno lepa. Preminula je 2020. godine.

Svetlana Jovanović – muzika i tiha elegancija

O trećoj sestri, Svetlani Jovanović, poznato je da je završila Muzičku akademiju i bila talentovana pijanistkinja. Radila je kao urednik klasične muzike na Radio Beogradu, negujući visoke umetničke standarde. O njenoj lepoti su takođe ispričane priče.

