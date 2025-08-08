Slušaj vest

Dramska umetnica Nataša Ninković teška srca dala je otkaz posle skoro 30 godina u Narodnom pozorištu u Beogradu i prešla u Jugoslovensko dramsko pozorište, saznaje Kurir. Poslednjih godina Nataša ima zapažene uloge u predstavama JDP i ova odluka nema veze s tim što je došlo do promena nacionalnom teatru.

Kako je sve počelo

U Narodno pozorište došla je još kao student na poziv tadašnjeg upravnika Aleksandra Berčeka. Njen glumački početak na daskama koje život znače obeležila je uloga Bjanke i diplomska predstava "Ukroćena goropad".

Glumica leto provodi u rodnom Trebinju gde je proslavila rođendan

- Naš profesor Vladimir Jevtović mnogo je uradio za nas i uvek mislim da mu se nisam dovoljno odužila. Činilo mi se da ima vremena. Eto, nije ga bilo... Pored raznih drugih stvari, to što nas je doveo da igramo diplomsku predstavu u Narodno pozorište (a tadašnji upravnik Aleksandar Berček to prepoznao) velika je stvar i šansa. Dali su nam prostor i mogućnost da, kako znamo i umemo, ispisujemo našu glumačku mapu. Berček mi je dao i uhlebljenje i identitet (pasoš, ličnu kartu i radnu knjižicu). Dakle, doživotni sam mu dužnik - izjavila je Nataša svojevremeno za Novosti.

Film "Spasitelj" Gage Antonijevića prva je velika uloga na filmu koja joj je otvorila vrata i Holivuda.

- Oliver Stoun me je video u jednom od svojih budućih projekata, ali problem je bio akcenat. Mogla sam da igram uloge koje odgovaraju mom govornom području, ali to je bilo ograničavajuće. Na kraju, njegov agent preporučio me je drugoj agenciji, koja je zastupala i Radeta Šerbedžiju. Međutim, osećala sam nesigurnost. Instinkt mi je govorio da ne treba da nastavim karijeru u Americi, i nikad nisam zažalila zbog te odluke - ispričala je glumica za Kurir.

Godinama kasnije, Stoun je tokom proputovanja Balkanom svratio u Beograd, što je bio njihov poslednji susret.

- Provela sam ga kroz Narodno pozorište, pokazala mu scenu na kojoj igram, deo grada... Stalno me je zapitkivao šta je to toliko vredno ovde, šta me drži. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog supruga Nešu. Kad me je upitao da li je on jedan od razloga što sam ostala u Beogradu, bez dvoumljenja sam odgovorila - "naravno".

Nataša i suprug Nenad

Naša saznanja o prelasku njihove prvakinje Drame Nataše Ninković potvrdili su nam iz Narodnog pozorišta, ali nisu želeli da se oglašavaju i daju komentar na ovu temu. Glumica se nije javljala na naše pozive do zaključenja broja.

Nekoliko primera

Rivalitet između dve kuće može se posmatrati kao u sportu između Zvezde i Partizana. Narodno pozorište u Beogradu uspešno je vodio Svetislav Bule Goncić, a JDP više od decenije glumica Tamara Vučković Manojlović. Poslednjih godina Tamara je dovela iz Ateljea 212 Nenada Jezdića i Anitu Mančić, a iz Narodnog pozorišta je otišla pre neku godinu Sloboda Mićalović. Iz JDP u nacionalni teatar stigao je pre dve godine kao pojačanje njihov glumac Radovan Raša Vujović.

