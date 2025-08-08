. Biće to svojevrsni kaleidoskop muzičkih žanrova koje je obuhvatila tokom pet decenija duge karijere - od Suncokreta, preko saradnje s Đorđem Balaševićem i Ranim mrazom, do solo pop karijere i, naravno, pesama koje izvodi sa svojim izuzetnim Bistrik orkestrom. Bilja će poznavaocima svog rada prirediti veče ispunjeno najlepšim ljubavnim pesmama sa albuma iz pop i vorld mjuzik faze, uz podršku svog Bistrik orkestra, s kojim sarađuje već 24 godine, kao i uz gostujuće muzičare, koji su svih ovih godina bili deo njenog bogatog umetničkog puta.