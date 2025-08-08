Njen ovakav koncert smo svi čekali: Proslava pola veka karijere i rođendana uz ove hitove
Bilja će poznavaocima svog rada prirediti veče ispunjeno najlepšim ljubavnim pesmama sa albuma iz pop i vorld mjuzik faze, uz podršku svog Bistrik orkestra
Povodom 50 godina muzičke karijere, Bilja Krstić održaće 9. novembra u MTS dvorani jubilarni koncert pod simboličnim nazivom "Sve boje glasa", kojim će ujedno proslaviti i svoj rođendan
. Biće to svojevrsni kaleidoskop muzičkih žanrova koje je obuhvatila tokom pet decenija duge karijere - od Suncokreta, preko saradnje s Đorđem Balaševićem i Ranim mrazom, do solo pop karijere i, naravno, pesama koje izvodi sa svojim izuzetnim Bistrik orkestrom. Bilja će poznavaocima svog rada prirediti veče ispunjeno najlepšim ljubavnim pesmama sa albuma iz pop i vorld mjuzik faze, uz podršku svog Bistrik orkestra, s kojim sarađuje već 24 godine, kao i uz gostujuće muzičare, koji su svih ovih godina bili deo njenog bogatog umetničkog puta.
Njena pesma se čula i od Kine
Publiku očekuje nezaboravan doživljaj - za sve one koji prepoznaju Bilju u višeglasnim obradama tradicionalnih zapisa, novoaranžiranim narodnim napevima i prepoznatljivim filmskim temama.