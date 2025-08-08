Slušaj vest


Povodom 50 godina muzičke karijere, Bilja Krstić održaće 9. novembra u MTS dvorani jubilarni koncert pod simboličnim nazivom "Sve boje glasa", kojim će ujedno proslaviti i svoj rođendan

biljana-krstic-1-foto-nebojsa-babic.jpg
Foto: Nebojša Babić

. Biće to svojevrsni kaleidoskop muzičkih žanrova koje je obuhvatila tokom pet decenija duge karijere - od Suncokreta, preko saradnje s Đorđem Balaševićem i Ranim mrazom, do solo pop karijere i, naravno, pesama koje izvodi sa svojim izuzetnim Bistrik orkestrom. Bilja će poznavaocima svog rada prirediti veče ispunjeno najlepšim ljubavnim pesmama sa albuma iz pop i vorld mjuzik faze, uz podršku svog Bistrik orkestra, s kojim sarađuje već 24 godine, kao i uz gostujuće muzičare, koji su svih ovih godina bili deo njenog bogatog umetničkog puta.

Njena pesma se čula i od Kine

Bilja Krstić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen YouTube, Nebojša Babić

Publiku očekuje nezaboravan doživljaj - za sve one koji prepoznaju Bilju u višeglasnim obradama tradicionalnih zapisa, novoaranžiranim narodnim napevima i prepoznatljivim filmskim temama.

