Povodom 150 godina od rođenja srpskog pesnika poreklom iz Velike Ivanče, Milorada Petrovića Seljančice, autora čuvenih pesama „Igrale se delije, na sred zemlje Srbije“, „Ne luduj, Lelo“, „Jesen stiže, dunjo moja“ i drugih, na sceni Centra za kulturu i turizam Mladenovac održan je muzičko-scenski komad pod nazivom „Romantik u opancima“.

Ovaj jedinstveni kulturni događaj, u organizaciji Gradske opštine Mladenovac, okupio je brojne poštovaoce Seljančicinog stvaralaštva, zaljubljenike u tradiciju i umetnost, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

1/7 Vidi galeriju Predstava Romantik u opancima Foto: Opština Mladenovac

„Kroz spoj muzike, glume, poezije i narodne igre, umetnici su dočarali duh vremena i stvaralački pečat pesnika. Mladi glumci i članovi kulturno-umetničkog društva „Slavko Manojlović“ svojim igrama, pesmom i kostimima iz tog perioda uneli su dodatnu emociju i autentičnost u čitav doživljaj. Ovom prilikom premijerno je prikazan i dokumentarni film koji je Gradska opština Mladenovac pripremila u čast jubileja“, rekla je Snežana Adamović, članica Veća zadužena za resor kulture i zahvalila se sjajnoj mladenovačkoj publici i svim učesnicima programa.

Nakon događaja koji je završen najpoznatijom Seljančicinom pesmom „Igrale se delije“, u Galeriji Foaje organizovan je koktel za sve posetioce i izložba koju je Gradska opština Mladenovac, u čast pesnika, priredila u saradnji sa Udruženjem „Igrale se delije“. Za scenario i režiju muzičko-scenskog komada bili su zaduženi Darko Todorović i Jasmina Čabrilo.

