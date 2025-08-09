Slušaj vest

Pesnik delikatnog lirskog iskaza Tomislav Marinkovićpreminuo je 8. avgusta 2025. godine, u 77. godini, javlja časopis "Zmaj".

Marinković je rođen 8. februara 1949. godine u Lipolistu kod Šapca. Osnovnu i srednju školu završio je u Šapcu, a kao slobodni umetnik živeo je i stvarao u rodnom kraju. Prvu zbirku poezije, "Dvojnik", objavio je sa 34 godine, a tokom narednih decenija izgradio je prepoznatljiv pesnički glas, obeležen melanholijom, intimom i dubokom posvećenošću vrednostima koje često ostaju u senci savremenog tempa života.

Njegova poezija prevođena je na brojne svetske jezike, a objavljeno je i više izbora iz njegovog opusa: "Putovanja kroz blizine" (2013), "Izdvojene tišine" (2016), "Izabrane pesme" (2019) i "Duge senke iza trenutaka" (2021). Priredio je i knjigu "Pisac u vrtu" (2016), a u časopisu "Povelja" objavljeno je njegovo sećanje na detinjstvo "Putovanje u orahovoj ljusci" (2017).

Tomislav Marinković Foto: Ustupljena fotografija

Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada: "Branko Miljković“, "Vasko Popa“, "Miroslav Antić“, Disova nagrada, Nagrada "Desanka Maksimović“, kao i Nagrada za najbolju knjigu na Sajmu knjiga u Šapcu. Za pesmu Brojevi dobio je i "Zaplanjskog Orfeja“.

Povodom Nagrade "Desanka Maksimović“, 2022. godine održan je naučni skup o njegovoj poeziji, a zbornik radova objavljen je u izdanju Zadužbine "Desanka Maksimović“ i Narodne biblioteke Srbije.

Preminuo je pre nego što mu je mogla biti uručena ovogodišnja "Drainčeva nagrada“ za zbirku pesama "Šta o nama misle anđeli", koju je dodelila izdavačka kuća "Arhipelag“. Nagrada je trebalo da mu bude uručena 25. avgusta na 56. "Drainčevim književnim susretima“ u Prokuplju.

U braku sa Ljubinkom, imao je sina Vukašina. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

