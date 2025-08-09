Slušaj vest

Klara Cvetković, ćerka Svetozara Cvetkovića i Jelene Đokić, upisala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, objavljeno je na Instagram profilu "Glumačke klase".

Na rang listi nakon prijemnog ispita Klara Cvetković našla se na visokom petom mestu s 88,60 bodova.

Ćerka Svetozara Cvetkovića i Jelene Đokić upisala glumu

Izbor fakulteta Klare Cvetković i ne čudi. Ne samo da su joj roditelji veoma uspešni glumci, već je i sama glumila u čak tri ostvarenja - "Žmurke" (2019), "Tajkun" (2020) i "Volja sinovljeva" (2024).

Svetozar Cvetković o glumi svoje ćerke Klare

Cvetković je svojevremeno javno komentarisao glumački angažman ćerke Klare, te istakao da neće uticati na njen konačan izbor budućeg zanimanja.

Klara Cvetković, ćerka Svetozara Cvetkovića

– Klara je u jednom trenutku imala jako veliki odnos prema tome da će krenuti tim putem koji je vezan za scenu i film. Snimila je dve serije, u kojima je napravila nešto što je meni bilo zapanjujuće za njene godine. Tada je imala 12-13 godina. Ali, kako vreme odmiče, napravila je odstupnicu i ja neću na to da utičem niti da je pritiskam na bilo šta. Sama će da odluči – rekao je glumac.

Nedavno napunila 18 godina

Svetozar Cvetković retko deli porodične trenutke javno, ali nedavno je na društvenim mrežama podelio s pratiocima radost povodom punoletstva svoje naslednice Klare.

Fotografije s proslave 18. rođendana ćerke objavila je i Jelena Đokić, na kojima se vidi da je proslava bila gala.

Proslava Klarinog rođendana protekla je u znaku iskrene porodične povezanosti. Iako je Jelena diskretno podelila nekoliko trenutaka sa slavlja, bilo je jasno da među bivšim supružnicima vlada prijateljski odnos. Osmesi, zagrljaji i prisustvo najbližih obeležili su veče koje su mnogi opisali kao toplo i prirodno.

Poseban utisak ostavila je odevna kombinacija porodice – svi su bili odeveni u crvene tonove. Klara i Jelena zasijale su u elegantnim crvenim haljinama, dok je Svetozar pažljivo uklopio detalje u istoj nijansi. Crvena boja – simbol ljubavi, snage i povezanosti – dominirala je čitavom atmosferom, jasno šaljući poruku da su uprkos razvodu i dalje složna porodica.

Nakon toga je glumac i pokazao kako izgleda njegova i ćerka Klara Đokić, a mnogi su prokomentarisali da Klara liči na oca.

Ljubav i razvod Svetozara Cvetkovića i Jelene Đokić

Svetozar Cvetković i Jelena Đokić venčali su se 2006. godine, a Jelena je njegova druga supruga.

Ona je takođe glumica i ređa uspehe kako na pozorišnim daskama, tako i u serijama. Članica je pozorišta "Atelje 212".

Jelena je 20 godina mlađa od Svetozara, a u braku su dobili dvoje dece.

Svetozar Cvetković i Jelena Đokić

Svetozar Cvetković i Jelena Đokić su se upoznali 2000. godine, venčali su se šest godina kasnije i u braku su bili sve do 2022. Glumac je u jednom intervjuu istakao da je u Jeleni našao pravog i interesantnog sagovornika, ali nažalost, njihov brak nije opstao.

Kriza u braku počela je tokom pandemije virusa korona, pa su rešili da se raziđu.

Bivši supružnici se nikada javno nisu oglašavali povodom razvoda, a glumac je na pitanje o rastanku sa suprugom svojevremeno odgovorio:

- Ne dajem izjave o svom privatnom životu.

Cvetković je pre Đokićeve imao brak, iz kojeg ima ćerku, koja je istoričarka umetnosti.

