Ustanova kulture – Palata umetnosti Madlena predstavlja podrazumevajuću krunu dugogodišnjeg zadužbinarskog rada, odnosno epilog postojane višedecenijske filantropije i nesebičnog ulaganja u kulturu porodice Zepter, a posebno gospođe Madlene Zepter. Palata je projektovana kao elegantno zdanje čija arhitektura odiše grandioznošću i izuzetnošću, a koja suštinski predstavlja istinsko utočište za sve ljubitelje umetnosti. Sa svojim impozantnim postavkama, prefinjenim detaljima i prelepim vrtovima, ova građevina je simbol kulture i kreativnosti. S obzirom na činjenicu da se u okviru Palate nalazi i Muzej antikviteta, jedinstven u čitavom regionu, posetioci se mogu otisnuti na nezaboravno putovanje kroz umetnost, na kom će moći da uživaju u remek-delima iz različitih epoha. Palata umetnosti Madlena svetionik je inspiracije, mesto koje pruža ne samo vizuelno zadovoljstvo već i dublji uvid u ljudsku kreativnost i izražajnost.

Kolekcija stilskog nameštaja deo je ekskluzivnog umetničkog ambijenta Palate. Kombinacija antikvarnih komada zanimljive istorije sa savremenim umetničkim konceptima čini jedinstven spoj klasike i modernog izraza. Zbirka uključuje barokne, rokoko, ampir, neoklasične, ar deko i ar nuovo komade nameštaja i umetničkih predmeta, izrađenih od drveta, metala, porcelana i tekstila. Ovi predmeti ne samo što ilustruju epohe i umetničke stilove iz kojih potiču već upućuju na društvene i kulturne promene u Zapadnoj Evropi kroz vekove.

Pored bogate kolekcije stilskog nameštaja i raritetnih umetničkih predmeta, u Muzeju antikviteta u Palati umetnosti Madlena izložena su i dela naših savremenih skulptora. Skulpture su stacionirane u različitim prostorima, i to ne samo u unutrašnjosti već i u spoljašnjosti Palate. Najveći broj skulptura je postavljen u izuzetno prostranoj Galeriji i na otvorenom prostoru, u vrtu. Umetnička dela eminentnih vajara obuhvataju period od XX do XXI veka, a među njima se ističu skulpture Tome Rosandića, Matije Vukovića, Ane Bešlić, Dušana Otaševića, Milorada Miće Stajčića, Mrđana Bajića, Viktora Kiša...

Osim stalnih postavki, u Palati su organizovani različiti kulturno-umetnički programi, muzički spektakli, koncerti klasične muzike i promocije knjiga. Poslednji u nizu kulturnih dešavanja bili su „Dani Italije“ – trodnevna manifestacija koja se obeležava svake godine sa ciljem boljeg upoznavanja naše publike sa italijanskom tradicijom i kulturom. U ovogodišnji program uvršten je koncert napolitanskih pesama, zatim predavanje o kulturnom nasleđu Italije i projekcija filma o skulptoru Antoniju Kanovi, a na kraju je usledilo predstavljanje nacionalnog plesa tarantele kroz muzičko-plesni performans.