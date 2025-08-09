Slušaj vest

Pevačica i glumica Đurđina Radić pažljivo bira ulogu. Širom publici najpoznatija je kao bivši vokal grupe Sevdah bejbi i Rafaela u seriji "Psi laju, vetar nosi" Jelene Bajić Jočić i Maja iz filma "Reži" Koste Đorđevića. Trenutno je gledamo u domaćim bioskopima kao deo animiranog ostvarenja "Štrumpfovi: Veliki film". Na velikom platnu u svetu glasove omiljenim junacima pozajmile su zvezde poput Rijane, Kurta Rasela i Džona Gudmena, a u sinhronizaciji na naš jezik Štrumpfetu je oživela Đurđina.

SMU-FF-057.jpg
Foto: Paramount Animation/Smurfs™ & © PEYO - 2025 Lic. Lafig B./IMPS © 2025 Par. Pics.


Kako ste dobili novu ulogu?

- Na kastingu. Kao Štrumpfeti. Ljudima su se dopale moja vedrina i boja glasa. U originalu je igra Rijana. Ona ima dubok glas i zvuči nekako "zeznuto". Pokušala sam da budem drugačija. Verovatno je to uticalo da dobije ulogu. Posle Ejpril O'Nil igram još jednu heroinu svog detinjstva. Odrasla sam uz Nadu Blam i bila je čast dobiti tu ulogu u "Nindža kornjačama" pre neku godinu.


Kako je u sinhronizaciji glumiti bez partnera?

- Slušala sam replike Milana Antonića. Meni glasovna gluma ide prirodno. Uspela sam da adaptiram i pesmu koju je Rijana pevala. Film je presladak. Ima dobar momenat jer kombinuje igrani i animirani deo.

Đurđina Radić na premijeri Štrumpfova
Foto: Nemanja Nikolić

A sama poruka ove priče?

- Poruka je topla i životna, morate pre svega da budete autentični prema sebi.

Šta delite sa Štrumpfetom?

- Obe smo svojeglave. Uradiću uvek što naumim, kao i ona (smeh).

Dugo godina ste u ovom poslu?

- Deset godina se bavim sinhronizacijama. Ostvarila mi se želja da radim nešto što je povezano s muzikom, jer ceo život baratam glasom i imitacijama.

djina.jpg
Foto: Vladimir Šporčić


Na koje uloge ste posebno ponosni?

- Uradila sam toliko toga. Neki klinci su danas porasli i kažu mi: "Ti si Talija iz 'Loliroka'". Verujte mi da se toga ne sećam. Omiljeni filmovi su mi "Gambolov čudesni svet" i "Mali titani", koje i dalje radimo. Humor je odličan i sjajan je prevod.

Kako biste nam približili svoj posao?

- Glasovna gluma se ne razlikuje od klasične. Bez obzira na to što tvoj lik postoji u originalu, ti moraš da preneseš tu emociju i da mu daš autentičnu emociju na našem jeziku. Posao je veoma kreativan. Isto kao i lutkari, mi moramo duplo više da se trudimo jer nas ljudi ne vide. Dobar je to zanat za svakog glumca i pevača.

Šta se dešava trenutno s vašom muzičkom karijerom?

- Snimam novi album. Ostajem u žanru muzike na koji je publika navikla. Pokušaću da se okušam i u jednom žanru elektronske muzike koji je u svetu mejnstrim, a kod nas još treba da se probije. Jedva čekam da nove pesme čuje i publika.

Đurđina Radić Foto: Nemanja Nikolić

Kakav je posao umetnika?

- Težak, i ništa nije teško.

Zašto ste postali glumica kad ste bili uspešna pevačica?

- Glumu sam upisala zbog muzike. Bilo je mi je potrebno da shvatim zašto Vitni Hjuston tako peva. I videla sam da ona nama priča svoju priču kroz muziku.

Kako birate uloge? Nema vas u svakoj seriji.

- Uloge biram pažljivo. Znam šta želim da igram. Pratim svoj instinkt, kao i Štrumpfeta.

