"Posle Ejpril O'Nil igram još jednu heroinu svog odrastanja, Štumpfetu" Đurđina Radić o glumi, muzici i Vitni Hjuston
Pevačica i dramska umetnica otkriva za TV Ekran kako je postala Štrumpfeta u ostvarenju "Štrumpfovi: Veliki film"
Pevačica i glumica Đurđina Radić pažljivo bira ulogu. Širom publici najpoznatija je kao bivši vokal grupe Sevdah bejbi i Rafaela u seriji "Psi laju, vetar nosi" Jelene Bajić Jočić i Maja iz filma "Reži" Koste Đorđevića. Trenutno je gledamo u domaćim bioskopima kao deo animiranog ostvarenja "Štrumpfovi: Veliki film". Na velikom platnu u svetu glasove omiljenim junacima pozajmile su zvezde poput Rijane, Kurta Rasela i Džona Gudmena, a u sinhronizaciji na naš jezik Štrumpfetu je oživela Đurđina.
Kako ste dobili novu ulogu?
- Na kastingu. Kao Štrumpfeti. Ljudima su se dopale moja vedrina i boja glasa. U originalu je igra Rijana. Ona ima dubok glas i zvuči nekako "zeznuto". Pokušala sam da budem drugačija. Verovatno je to uticalo da dobije ulogu. Posle Ejpril O'Nil igram još jednu heroinu svog detinjstva. Odrasla sam uz Nadu Blam i bila je čast dobiti tu ulogu u "Nindža kornjačama" pre neku godinu.
Kako je u sinhronizaciji glumiti bez partnera?
- Slušala sam replike Milana Antonića. Meni glasovna gluma ide prirodno. Uspela sam da adaptiram i pesmu koju je Rijana pevala. Film je presladak. Ima dobar momenat jer kombinuje igrani i animirani deo.
A sama poruka ove priče?
- Poruka je topla i životna, morate pre svega da budete autentični prema sebi.
Šta delite sa Štrumpfetom?
- Obe smo svojeglave. Uradiću uvek što naumim, kao i ona (smeh).
Dugo godina ste u ovom poslu?
- Deset godina se bavim sinhronizacijama. Ostvarila mi se želja da radim nešto što je povezano s muzikom, jer ceo život baratam glasom i imitacijama.
Na koje uloge ste posebno ponosni?
- Uradila sam toliko toga. Neki klinci su danas porasli i kažu mi: "Ti si Talija iz 'Loliroka'". Verujte mi da se toga ne sećam. Omiljeni filmovi su mi "Gambolov čudesni svet" i "Mali titani", koje i dalje radimo. Humor je odličan i sjajan je prevod.
Kako biste nam približili svoj posao?
- Glasovna gluma se ne razlikuje od klasične. Bez obzira na to što tvoj lik postoji u originalu, ti moraš da preneseš tu emociju i da mu daš autentičnu emociju na našem jeziku. Posao je veoma kreativan. Isto kao i lutkari, mi moramo duplo više da se trudimo jer nas ljudi ne vide. Dobar je to zanat za svakog glumca i pevača.
Šta se dešava trenutno s vašom muzičkom karijerom?
- Snimam novi album. Ostajem u žanru muzike na koji je publika navikla. Pokušaću da se okušam i u jednom žanru elektronske muzike koji je u svetu mejnstrim, a kod nas još treba da se probije. Jedva čekam da nove pesme čuje i publika.
Kakav je posao umetnika?
- Težak, i ništa nije teško.
Zašto ste postali glumica kad ste bili uspešna pevačica?
- Glumu sam upisala zbog muzike. Bilo je mi je potrebno da shvatim zašto Vitni Hjuston tako peva. I videla sam da ona nama priča svoju priču kroz muziku.
Kako birate uloge? Nema vas u svakoj seriji.
- Uloge biram pažljivo. Znam šta želim da igram. Pratim svoj instinkt, kao i Štrumpfeta.