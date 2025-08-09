Slušaj vest

Festival filmskog scenarija održaće se 49. put od 12. do 16. avgusta u u Vrnjačkoj Banji. Devet filmova nalazi se u takmičarskoj selekciji i pet u pratećem programu a na festival dolaze dva svetska filma - "Snovi" ("Dream, Sex, Love"), osvajači Zlatnog medveda u Berlinu, i "Mlade majke" ("Young Mothers"), nagrađen za najbolji scenario u Kanu. Međutim, i pre početka rat saopštenjima zbog slogana i izbora šest ostvarenja u produkciji platforme Apolon vode organizatori i Udruženje scenarista Srbije (USS).

Foto: Tanja Pavlović



- Najpre smo se suočili s činjenicom da je Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, umesto da ostane naša manifestacija na kojoj se vrednuju scenariji, pretvoren u filmsku reviju koja nije u stanju da privuče i aktivira prestižne projekte i autore. Veći deo zvanične selekcije, koja konkuriše za nagrade, čine filmovi koje je proizveo jedan od pokrovitelja festivala - navodi se u saopštenju Udruženja.



Dodaje se da Festival poslednjih godina sve više gubi na ugledu.

- Danas je, zajedno s našom profesijom - i imenom i suštinom - postao predmet podsmeha među kolegama, što ne zaslužujemo ni mi, ni sama manifestacija, koja sledeće godine treba da obeleži svoje pedeseto izdanje. Festival je otet od scenarista i predat producentima i političkim strukturama, umesto da funkcioniše kao plod saradnje našeg esnafa i lokalne samouprave - ističe se u saopštenju.

Udruženje dalje navodi da je počelo emitovanje reklame za Festival s Mikijem Manojlovićem, u kojoj se na, kako se navodi, "naizgled šaljiv način" prikazuje posao scenariste - živi ljudi koji se bave tim poslom izjednačeni su s veštačkom inteligencijom koja već danas može da generiše tekst.

- Ne ulazeći u smisao humora i zanatske domete reklame, smatramo da je važno naglasiti da scenaristi nikada ne mogu biti izjednačeni s veštačkom inteligencijom, jer ona nije u stanju da proizvede delo koje se može smatrati autorskim - ni pred strukom ni pred zakonom.

Povodom saopštenja Udruženja scenarista Srbije reagovali su organizatori Festivala filmskog scenarija.

- Čovek je nezamenljiv, to je vrednost koju negujemo i iza koje stojimo. Baš zato smo prošle godine pokrenuli kampanju pod sloganom "AI stvara, ali čovek sanja", čiji je centralni motiv bio upravo isticanje važnosti ljudske mašte i stvaralaštva. Na plakatima kampanje jasno je bila prikazana ruka robota precrtana crvenim slovom X, kao simbol našeg stava da nijedna tehnologija, uključujući i veštačku inteligenciju, ne može zameniti ljudsku kreativnost, autorski pečat i emotivnu dubinu koje stvaralac unosi u svoj rad. Ove godine snimili smo i promotivnu reklamu u kojoj legendarni glumac Miki Manojlović, u ulozi profesora, na duhovit način iskazuje svoj kritički odnos prema veštačkoj inteligenciji, dodatno potvrđujući naš stav da ljudska kreativnost u umetnosti nema zamenu - navode organizatori i dodaju da su optužbe da izjednačavaju scenariste s veštačkom inteligencijom neosnovane.

Foto: Nenad Matović



Oni su se osvrnuli na mali broj prijavljenih filmova.

- Prošle godine, od 35 prijavljenih filmova, samo jedan Apolonov film ušao je u konkurenciju. Tada niko nije postavio pitanje zašto je to tako, niti da li na inostranim festivalima iko proverava ko je producent ili koliko je uloženo u projekat. Ono što je važno i što publika vrednuje jeste da je film napravljen i da je uložen trud, rad i talenat kako bi stigao do gledalaca. Festival koji organizujemo ima cilj da poveže autore, producente i publiku, a ne da umanji vrednost i dostojanstvo scenarističke profesije. Otvoreni smo za dijalog sa svim relevantnim udruženjima kako bismo zajedno unapredili položaj stvaralaca i očuvali ono što je suština svake umetnosti, ljudska priča ispričana ljudskom maštom i kreativnošću - zaključuju organizatori.

Lordan Zafranović Foto: Stanislav Milojković



U Vrnjačkoj Banji se ove godine očekuje više od 200 gostiju. Dobitnik Zlatnog pera Gordana Mihića za životno delo je Lordan Zafranović, koji će biti na festivalu, dok će Zlatnik cara Konstantina, koji dodeljuje grad domaćin, dobiti jedna velika internacionalna zvezda čije ime organizatori drže u tajnosti. Na otvaranju će pevati filmsku muziku glumica Jelena Gavrilović, dok će na zatvaranju biti Boemsko veče nagrađenima u čast i nastupiće Snežana Savić, Dušan Svilar, Ljiljana Stjepanović i drugi. O nagradama će odlučivati Goran Radovanović, Nikola Pejaković i Hadži Aleksandar Đurović. Svog pobednika će izabrati i novinari. Publika će dodeliti priznanje Gorki list, a mladi glumci se bore za nagradu "Marko Živić".

Kadrovi iz filma "Volja sinovljeva"

1/9 Vidi galeriju Fotografije sa snimanja filma "Volja sinovljeva" Foto: Promo, Nemanja Miščević



Šta je u ponudi od scenarija i filmova

Od "Volje sinovljeve" do Milinovićevog ostvarenja "Čarobna zemlja"

U Vrnjačkoj Banji neće biti prikazani filmovi "Megdan" i "Majka Mara". Platforma Apolon imaće šest ostvarenja. Međutim, dominacija striming platforrmi primetna je u Kanu, Berlinu i na dodeli Oskara. Naši scenaristi prate i trend da priču rade timovi pisaca. Ovogodišnje izdanje Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji otvoriće film "Vezani", koji je prošle godine pobedio na njihovom konkursu za najbolji scenario. Scenarista je Aleksandar Teokarević. U programu festivala su i "Tvitosaurus" (scenario Aleksandar Miletić), "Prva klasa: Pun gas" (scenario Rade Ćosić, Zoran Mitrović), "Običaji" (Peđa Marković), "Volja sinovljeva" (Strahinja Madžarević), "Izolacija" (Marko Backović i Marko Jocić), "Tapija" (Luka Mihailović), "Ti si princeza" (Dušan Bulić, Katarina Nikolić, Stefan Andrejić), dok će zatvaranje obeležiti film "Čarobna zemlja" reditelja Milorada Milinkovića (1965-2025) na osnovu scenarija Staše Koprivice.