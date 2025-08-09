Slušaj vest



Duže od decenije glumac Tejlor Kini tumači lik poručnika Kelija Severida u seriji "Čikago u plamenu". Njegova harizma i vođstvo iz senke učinili su da Severid postane jedan od najvoljenijih likova franšize, čiju osmu sezonu pratimo radnim danima od 17.05 na kanalu Star Lajf. U razgovoru za TV Ekran Kini otkriva šta ova serija znači njemu lično, koliko ga je uloga promenila i zašto veruje da je upravo ovaj ciklus najmoćniji do sada.

Kada ste prvi put pomislili da želite da se bavite glumom?

- Bilo je to sasvim slučajno. Imao sam oko šesnaest godina kada je moja sestra odustala od kursa glume, pa sam ja zauzeo njeno mesto. Sećam se da sam izveo jednu scenu, publika se nasmejala, i taj trenutak mi je pokazao da sam pronašao nešto što me ispunjava. Od tog dana znao sam da je to put kojim želim da idem. Počeo sam na lokalnim pozornicama, korak po korak, sve dok nisam stigao do prvih TV uloga.

Da li ste ikada posumnjali u svoj izbor profesije?

- Naravno. Kao i svako ko kreće u ovu profesiju, nisam imao siguran put pred sobom. Ali gluma je za mene bila način da istražujem različite svetove i ljudske sudbine. Ipak, strah od toga da li će biti dovoljno dobrih uloga nikada sasvim ne nestaje - ali upravo ta neizvesnost održava čovekovu strast i fokus.

Tejlor Kini na snimanju serije Foto: NBC/Episodic

Kako ste dobili ulogu u seriji "Čikago u plamenu"?

- Na audiciju sam otišao prilično opušteno, bez velikog pritiska. Nisam ni slutio da će upravo taj dan promeniti moju karijeru. Nekoliko dana kasnije javili su mi da sam izabran i odmah sam osetio ogromnu odgovornost. Ovo nije samo uloga - igrati vatrogasca znači predstavljati ljude koji svakog dana rizikuju svoj život. Moja prva scena u pilotu bila je vrlo zahtevna i upravo mi je ona pokazala koliko ova serija ima težinu i snagu.

Sećate li se svog prvog dana na setu?

- I dalje ga se sećam veoma jasno. Bio sam uzbuđen, ali i pomalo uplašen. Ubrzo sam shvatio da ne igram samo junaka u seriji već i čoveka koji negde zaista postoji, u svakoj vatrogasnoj stanici. Kada sam obukao uniformu i stavio kacigu, težina tog trenutka me je pogodila. To nije bio samo kostim - to je bila odgovornost. Tada sam sebi obećao da ću svaku scenu odigrati s poštovanjem prema tim ljudima.

Kako je izgledao vaš put od prvih sezona do danas?

- Severid je od početka bio čovek koji prvi uskače u vatru, ali s vremenom sam shvatio da je njegova najveća snaga u tome da svemu prilazi iz senke. On nosi gubitke i teret odluka bez velike drame - i upravo to ga čini istinskim vođom. Igrajući ga, naučio sam da je hrabrost ponekad u tome da ćutite, a ipak budete snažni i prisutni za sve oko sebe.

Foto: NBC/Episodic

Serija je poznata po realističnim scenama akcije. Koliko je fizički zahtevno snimati ih?

- Veoma. Uniforme su teške, scenografija je stvarna, a vatra i dim često nisu specijalni efekti. Publika odmah oseti kada samo glumiš umor i kada ga zaista proživljavaš. Zato stalno treniram - kardio, snagu, vežbe koje imitiraju kretanje na terenu. Ako želiš da izgleda uverljivo, moraš da imaš snagu i kondiciju kao neko ko zaista radi taj posao.

Kako izgleda priprema za ovu ulogu?

- Svaka sezona donosi novi izazov. Ne treniram samo zbog izgleda već da bih izdržao fizički napor na setu. Ponekad radim akrobatske sklekove i funkcionalne vežbe izdržljivosti - sve što će mi pomoći da budem spreman za duge i zahtevne dane snimanja.

Foto: NBC/Episodic

Pamtimo vas iz "Vampirskih dnevnika". Kako vam izgleda televizija danas u odnosu na vreme kada ste počinjali?

- Potpuno je drugačija. Danas su scenariji hrabriji, likovi složeniji, a publika želi autentičnost, a ne savršene heroje. "Čikago u plamenu" je počeo kao akciona drama, ali je vremenom postao i drama o ljudima, o njihovim slabostima i izborima. To najviše cenim - što i posle toliko godina imamo priliku da igramo istinske, nesavršene junake.

Kako provodite vreme van seta?

- Volim da odem u Pensilvaniju, gde sam odrastao, da provodim vreme sa suprugom i prijateljima, da se vratim stvarima koje me smiruju. Gluma mi donosi ogromnu radost, ali sam naučio da je hrabrost i u tome da se povučete, da ponovo pronađete sebe i svoje najbliže. To me drži prizemljenim.