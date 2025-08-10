Slušaj vest

Glumac Lazar Ristovski dobitnik je nagrade "Meto Jovanovski" za visoka glumačka dostignuća u filmskoj umetnosti Festivala balkanskog i mediteranskog filma "Preko jezera", koji se od 7. do 12. avgusta održava u Dojranu.

- Ove godine ćemo po drugi put dodeliti nagradu "Meto Jovanovski" za visoko glumačko dostignuće u filmskoj umetnosti glumcu s Balkana i Mediterana. Laureat je veliki balkanski, srpski i makedonski glumac Lazar Ristovski - rekao je direktor festivala Jani Bojadži, filmski režiser, na konferenciji za novinare.

Poreklo

On je istakao da je Ristovski u svojoj skoro petodecenijskoj karijeri bio, i da je još uvek, deo najvažnijih filmskih zbivanja na Balkanu i Mediteranu.

- Lazar je jedan od onih glumaca koji se nazivaju pravim ambasadorima balkanske i mediteranske kinematografije u njenoj apsolutnoj formi i sadržaju. Rođen je u Vojvodini, u Srbiji, a poreklom je iz Makedonije, i glumio je u više od sedamdeset filmova, u svim karakterima i na gotovo svim jezicima ovog arhipelaga. Makedonska publika ga pamti po briljantnim ulogama u filmovima "Ogrlica" i "Zbogom dvadesetom veku". Želimo mu dobrodošlicu kući! - poručio je direktor festivala.

Ristovski je gost u Dojranu i ima priliku da uživa u projekcijama pod zvezdanim nebom kraj jezera na jugoistoku Severne Makedonije. Za Kurir je podelio svoje utiske.

- Dobio sam priznanje za vrhunsko glumačko dostignuće u oblasti filma koje nosi ime velikog makedonskog glumca Meta Jovanovskog. Posebno su mi drage nagrade koje nose imena mojih kolega. Nisam imao sreće da s Metom stanem u isti kadar i zbog toga mi je žao. Međutim, družili smo se po festivalima. Ova nagrada ima i dodatnu važnost jer je internacionalna i dodeljuje se tek drugi put - poručio je Ristovski.

Novi projekti

Publika je imala priliku da vidi njegov film "Dnevnik mašinovođe", koji je bio naš kandidat za Oskara. Priča iz života mašinovođa, za koju je reditelj Miloš Radović napisao i scenario po ideji Marka Glušca, svetsku premijeru je imala na Festivalu u Moskvi, gde je i nagrađena priznanjem publike. Film je, podsetimo, komedija/melodrama o nevinim ubicama i njihovom životu. Ilija, koga maestralno tumači Lazar Ristovski, šezdesetogodišnji je mašinovođa, na korak do penzije. Njegov devetnaestogodišnji usvojeni sin Sima priprema se da nastavi porodičnu tradiciju. Ilija ga upoznaje s poslom i činjenicom da su nesreće neizbežne...

Ristovski je s Radovićem nastavio saradnju svim ovih godina i uskoro će publika moći da gleda njihovu novu seriju "Zvaćeš se Varvara", nastalu u produkciji Telekoma Srbija i Zilion filma.

- Miloš je ulogu Ilije pisao za mene. Ja sam je odigrao za njega. Obojica smo to radili zbog publike - izjavio je svojevremeno glumac.

Lice našeg i evropskog filma

U filmu igraju i Nina Janković, Mirjana Karanović, Jasna Đuričić, Mladen Nelević, Danica Ristovski, Haris Burina, Tihomir Stanić, Petar Korać, Pavle Erić i drugi.