Televizijska serija"Jutro će promeniti sve", koja se po mnogo čemu razlikuje od domaćih igranih programa, emituje se od 29. jula, radnim danima na RTS 1 u 21 sat. Publika ima priliku da prati sudbine mladih ljudi i njihove suštinske životne probleme.

U raskoraku između rane mladosti koja im izmiče, i odraslog doba, naši likovi pokušavaju da redefinišu svoje prijateljske i emotivne odnose i shvate “kuda dalje”...

Kroz borbu sa životnim izazovima jedne generacije, serija pokušava i da dočara duh Beograda danas: govori o onima koji žive u njemu, onima koji iz njega odlaze, ali i onima koji mu se ponovo vraćaju.

Tokom 40 epizoda serija prati život četvoro tridesetogodišnjaka kroz period od godinu dana. Kada se Filip, “dečko koji obećava”, stipendista prestižnog američkog univerziteta, vrati u Beograd, ispostaviće se da njegova naizgled kratka poseta, traje mnogo duže nego što je planirano … Filipov povratak okupiće njegove dugogodišnje prijatelje, Ljubu, Anđelu i Aleksandru.

Veći deo muzičke podloge čini autorska muzika domaćih bendova čime se evocira atmosfera i duh vremena. Za snimanje serije angažovano je više od 200 glumaca, i korišćeno oko 300 lokacija na teritoriji Beograda.

Kreatori ove priče su Goran Stanković i Vladimir Tagić, ali nastavak nikad nije urađen.

- Da bi se druga sezona desila mora da postoji podjednaka doza iskrenosti sa kojom želimo da se suočimo. Mislim da bi nastavak serije bio podjednako neizvestan i ambivalenatn kakva je bila prva sezona. Nama je bilo važno da ne pravimo ni preterano ulepšanu sliku ni preterano prejake izjave, već da zadržimo ambivalentnost i predstavimo šta život nosi sa sobom. Ova serija nikada do kraja nije završena, i da bi se druga sezona desila mora da ima dozu neizvenosti i borbe sa životom - poručili su reditelj Goran Stanković i Vladimir Tagić.

Evo i odgovora na pitanja fanova serije koje su dali glumci nakon premijernog emitovanja:

Koliko vas ima u likovima koje tumačite?

Isidora Simijonović: Pronalazim se pomalo u svakom od ovih likova. Svaka osoba je mozaik za sebe i ne možeš se u potpunosti identifikovati sa svojim likom, ali sa problemima koje sebi postavljaju nekako se pronalazim. Pošto sam nešto mlađa od generacije koju igramo plašila sam se da li ću se uklopiti, ali sam shvatila da ta pitanja postavljam sebi već sada.

Jovana Stojiljković: Često mi postavljaju to pitanje i sve više razmišljam o tome. Mislim da nemamo sličnosti, mada u stvarnom životu moji prijatelji i ja imamo slične problmeme. Ovo je najkompleksniji lik koji sam igrala i zahvalna sam što sam imala priliku da igram Anđelu.

Nikola: Ja sam po nekom testu na internetu ispao Ljuba, tako da šta da vam kažem.

Andrija Kuzmanović: Još kada smo krenuli da radimo ovu seriju bilo je interesantno, jer je generacijska priča i drago mi je da smo je objedinili. Zgotivio sam Ljubu još na prvo čitanje.

Serije počinje dolaskom iz strane zemlje, da li biste vi otišli iz Srbije?

Andrija Kuzmanović: Nikad.

Nikola Rakočević: Ja bih otišao sutra (smeh).

Milica Stefanović: Meni se javiše sviđa ideja da mogu da odem svuda i da mogu da se vratim. Jedino ovde mogu da radim stvari koje su mi zanimljive.

Jovana: Ne znam da li bih otišla, nisam sigurna.

Isidora: Svako ima svoj put jezik i mentalitet nas vezuju za prostor na kome smo odrasli tako da mislim da ću ostati ovde.

Koja scena vam je bila najteža?

Andrija Kuzmanović: Meni one sa Džonijem (smeh). Nije bilo teških scena, stvarno je sve bio interesantno. Ne sećam se da je bilo problema, preko svega smo prelazili kao preko blagog ležećeg policajca.

Nikola Rakočević: Bio mi je težak sam početak bez obzira što smo svi radili zajedno po ceo dan, ali pošto je serija atmosfere, uspostaviti odnose je meni bilo najteže, a to je bilo tokom prvih nekoliko snimajućih dana.

Milica Stefanović: Meni je bila teška prva čitajuća proba sa Ljubom, nisam znala šta da očekujem, ali čim smo krenuli zajedno smo radili na njihovom odnosu.

Jovana Stojiljković: Svaka epizoda mi je bila teška. Posle svake emitovane epizode komentarišem sa rediteljima kako nakon nekih snimljeih scena nisam bila zadovoljna, ali se ispostavilo da su oni dobri reditlji i autori i doprineli su tome da se ne vidi moje nezadovoljstvo.

Isidora Simijonović: Slažem se sa Džonijem, teško mi je bilo da počenem. Ponekad mi je bilo teško da vodim kontinuitet u glavi jer smo snimali pet i po meseci, ali verovala sam rediteljima i svi smo ušli u štos.