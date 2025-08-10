Slušaj vest

Glumac i redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Dragan Petrović Pele napustio je nedavno tu obrazovnu ustanovu, saznaje Kurir. On je odlučio da otkaz i ostavi na polovini studija klasu koju je primio pre dve godine.

Foto: Nemanja Pančić

Poslednju generaciju njegovih studenata, koju čine Tara Njego, ćerka čuvenog operskog pevača Olivera Njega, Vasilija Jezdić, naslednica Nenada Jezdića, Andrej Benčina, Petar Đorđević, Emili Udin, Milena Drakulić, Sara Posnov, Miloš Simeunović, Teo Franklin i Nikola Savić, sad će morati da izvede neko od njegovih asistenata. Petrović je kao redovni profesor mogao da radi još mnogo godina, kao što to radi reditelj Goran Marković, koji je mentor i drži predmet na doktorskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Glumac je potvrdio naša saznanja.

Šta je razlog?

- Istina je da više nisam profesor na FDU. Svakako bih sledeće godine otišao u penziju, jer punim 65 godina. Ništa se dramatično nije dogodilo, da sam se naljutio ili, ne daj bože, bio u sukobu s nekim od kolega. Ne bih želeo da uzurpiram nečije mesto ili da zbog mene neko sporije napreduje - to ne dolazi u obzir. Mislim da je ovo optimalno rešenje - rekao je za Kurir Petrović, koga smo zatekli na snimanju nove TV serije.

Foto: Printscreen/Youtube



Od njegovih kolega smo saznali da je otišao sa FDU iz vrlo ličnih razloga, jer nije više mogao da gleda propadanje fakulteta. Posebno ga je pogodilo što gotovo godinu dana nije mogao da uđe u svoj kabinet zbog blokada, a predavanja i nadoknade sada bi morao da drži po pozorištima.

FDU je institucija koja već decenijama školuje umetnike i umetnice, filmske i pozorišne stvaraoce, a 2023. je proslavio 75. rođendan. Kroz njegove učionice su prošli neki od najznačajnijih umetnika i umetnica iz Srbije i regiona, koji su svojim radom i zalaganjem oblikovali kulturnu scenu ovog podneblja. Danas je poslednji odlučio da nastavi s radom i neizvesno je kako će izgledati nova školska godina i prijem nove generacije.

Foto: Zorana Jevtić



Dragan Petrović Pele rođen je 1961. u Beogradu. Serije u kojima ga je domaća publika gledala su "Bolji život", "Policajac sa Petlovog brda", "Kraj dinastije Obrenović", "Vratiće se rode" i "Mješoviti brak", među poznatijim filmskim ulogama su "Stršljen", "Točkovi", "Nož", "Apsolutnih sto", "Mala noćna muzika", "Montevideo, Bog te video", a svi pamte njegovu ulogu Laze u kultnom ostvarenju "Lepa sela lepo gore" i repliku kako je u Švedskoj 'ladno, al' standard.

Velika odgovornost

Glumu je upisao sa pune 23 godine, i kaže da mu prijemni tada nije bio "pitanje života ili smrti".

- Spremao sam se vrlo kratko, imao sam utisak da sam za to spreman, pa šta bude, neka bude. Danas je to kao neko pitanje života ili smrti, tada nije bilo - priča za Kurir glumac, koji je diplomirao u klasi čuvenog profesora Vlade Jevtovića.

Postao je asistent, a zatim i profesor na FDU.

- Velika je odgovornost voditi jednu klasu, sve što deca dobro urade oni su postigli, a sve što im je krenulo loše prihvatam kao svoj neuspeh - rekao je glumac.

Olga Odanović i Dragan Petrović

Oženio se Olgom Odanović, koju je upoznao radeći na ispitnoj predstavi. S njom u braku ima dvoje dece, sina Jakova i ćerku Lenku.

Jakov Petrović Foto: Printscreen

I Ogla je otišla u penziju, i to u avgustu 2024. godine. U odluci koju je donela imala je podršku supruga Dragana Petrovića Peleta, a želja joj je bila da oslobodi svoje mesto za nekog mlađeg.

Lenka Petrović Foto: Damir Dervišagić



- To ne znači da ću se odreći glume jer je ona, pre svega, moja potreba i moja luka, u kojoj se uvek usidrim. Nastaviću da igram predstave koje imam u Narodnom pozorištu i trudiću se da dajem maksimum u granicama svojih mogućnosti - rekla je Odanovićeva, koja je na čelu Upravnog odbora pozorišta "Boško Buha".