Nina Erak, hrvatska pozorišna, televizijska i filmska glumica, umrla je u 69. godini, a tužnu vest j na Fejsbuku objavilo Satiričko pozorište Kerempuh.

Nina Erak rođena je u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umetnosti u klasi Radeta Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića.

Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u više od 55 predstava, a sarađivala je i sa brojnim drugim pozorištima i trupama - Teatrom &TD, Dramskim kazalištem Gavela, Zagrebačkim kazalištem mladih, Pozorištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni i Dubrovačkim letnjim igrama.

S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša koleginica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog pozorišta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana pozorišna, televizijska i filmska glumica, pedagoškinja i umetnica koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, napisali su.

Ostvarila je bogatu karijeru na televiziji, radiju i filmu, a njen pedagoški rad oblikovao je generacije mladih glumaca. Status prvakinje Satiričkog kazališta Kerempuh stekla je 2018., a u penziju otišla 2021. godine.