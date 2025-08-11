Slušaj vest

Nakon dve godine predanog rada i zajedničkih napora, opštine Čajetina, Nova Varoš i Priboj su, na inicijativu Ministarstva kulture i odlukom Vlade Srbije, postale domaćini Nacionalnog festivala filma i televizije - NAFFIT, čije će se prvo takmičarsko izdanje odvijati od 3. do 7. septembra na Zlatiboru.

Foto: Sava Milakov/SM Digital Solution

Podsećamo da je prošle godine održano "nulto" izdanje, na kome je ustanovljena i dodeljena nagrada za životno delo, a prvi laureat je bio proslavljeni srpski glumac Aleksandar Berček.

NAFFIT je odlukom Vlade Srbije festival od nacionalnog značaja, s ciljem da vrednuje aktuelnu srpsku filmsku igranu (bioskopsku) i televizijsku produkciju na godišnjem nivou. Okupiće domaće i strane stvaraoce, kao i jednu gostujuću kinematografiju iz regiona. Učesnike i goste očekuju i pičing sesije, radionice i kulturno-umetnički program.

Nagradni fond iznosi 15 miliona dinara i pokriva sve kategorije filmskog i TV stvaralaštva: produkciju, režiju, glavne i sporedne uloge, scenario, montažu, kostim, scenografiju, muziku, zvuk, specijalne efekte...

Potpisivanje ugovora za sa Selakovićem

1/13 Vidi galeriju Potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekta Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru Foto: Ministarstvo Kulture



Umetnički savet festivala čine: Đorđe Milosavljević, Aleksandra Kovač, Nikola Pejaković, Miroslav Mogorović, Milan Knežević, Nikolina Vučetić, Snežana van Hauvelingen, Anđelka Vlaisavljević, Danka Milošević, Dubravka Lakić, Tamara Krcunović, Milutin Petrović, Đorđe Vranješ, Filip Dedić i Slaviša Ćurović. U toku je prijava filmova i serija - poziv je upućen svim filmovima koji su imali bioskopsku distribuciju od prošlog do ovog septembra, kao i filmovima za koje se planira srpska bioskopska distribucija narednih meseci, a kojima bi prikazivanje na NAFFIT bilo eventualna domaća festivalska premijera.

Kompletan program festivala biće objavljen u drugoj polovini ovog meseca.

Bonus video: Kako je bilo prošle godine na Zlatiboru