Glumac i redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Dragan Petrović Pele napustio je nedavno tu obrazovnu ustanovu, što je Kurir juče ekskluzivno objavio.

Foto: Zorana Jevtić

Petrović je odlučio da da otkaz i ostavi na polovini studija klasu koju je primio pre dve godine. Poslednju generaciju njegovih studenata, koju čine Tara Njego, ćerka čuvenog operskog pevača Olivera Njega, Vasilija Jezdić, naslednica Nenada Jezdića, Andrej Benčina, Petar Đorđević, Emili Udin, Milena Drakulić, Sara Posnov, Miloš Simeunović, Teo Franklin i Nikola Savić, sad će morati da izvede njegov asistent Dušan Matejić ili neko od kolega koga odrede.

Glumac Dušan Matejić Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAIMAGES

- Istina je da više nisam profesor na FDU. Svakako bih sledeće godine otišao u penziju, jer punim 65 godina. Ništa se dramatično nije dogodilo, da sam se naljutio ili, ne daj bože, bio u sukobu s nekim od kolega. Ne bih želeo da uzurpiram nečije mesto ili da zbog mene neko sporije napreduje - to ne dolazi u obzir. Mislim da je ovo optimalno rešenje - izjavio je za Kurir Petrović.

Od njegovih kolega smo saznali da je otišao sa FDU iz vrlo ličnih razloga, jer nije više mogao da gleda propadanje fakulteta. Posebno ga je pogodilo što gotovo godinu dana nije mogao da uđe u svoj kabinet zbog blokada, a predavanja i nadoknade sada bi morao da drži po pozorištima.

Foto: Screenshot, Beta/Goran Zlatković



Za komentar povodom odlaska Dragana Petrovića Peleta pozvali smo i dekana FDU Miloša Pavlovića.

- Žao mi je što otišao. Odluka je lične prirode, pa je ne bih komentarisao - rekao je Pavlović za Kurir.

