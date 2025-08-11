Slušaj vest

Glumac i redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Dragan Petrović Pele napustio je nedavno tu obrazovnu ustanovu, što je Kurir juče ekskluzivno objavio. Petrović je odlučio da da otkaz i ostavi na polovini studija klasu koju je primio pre dve godine.

Njemu fali godinu dana do uslova do penzije i ne sedi skrštenih ruku, već trenutno snima nastavak serije "Tunel", koju ćemo pratiti na Superstar kanalu. On igra misterioznog policajca Milutina Gavrilovića. Za širu publiku je manje poznato da je s kolegom Slobodanom Bodom Ninkovićem snimio album "Jedan gram života" s novim meksičkim pesmama. Ideja je da naprave i predstavu, pa da putuju po Srbiji.

Za Petrovića ima posla, pa ne bi bilo iznenađenje da bude slobodan umetnik, pridruži se ansamblu nekog pozorišta ili da postane upravnik.

Dragan Petrović Pele rođen je 1961. u Beogradu. Serije u kojima ga je domaća publika gledala su "Bolji život", "Policajac s Petlovog brda", "Kraj dinastije Obrenović", "Vratiće se rode" i "Mješoviti brak", među poznatijim filmskim rolama su one u ostvarenjima "Stršljen", "Točkovi", "Nož", "Apsolutnih sto", "Mala noćna muzika", "Montevideo, Bog te video", a svi pamte njegovu ulogu Laze u kultnom ostvarenju "Lepa sela lepo gore" i repliku kako je "u Švedskoj ladno, al' standard". Za Kurir je svoj odlazak obrazložio sledećim rečima:

- Istina je da više nisam profesor na FDU. Svakako bih sledeće godine otišao u penziju, jer punim 65 godina. Ništa se dramatično nije dogodilo, da sam se naljutio ili, ne daj bože, bio u sukobu s nekim od kolega. Ne bih želeo da uzurpiram nečije mesto ili da zbog mene neko sporije napreduje - to ne dolazi u obzir. Mislim da je ovo optimalno rešenje - izjavio je za Kurir Petrović.

Od njegovih kolega smo saznali da je otišao sa FDU iz vrlo ličnih razloga, jer nije više mogao da gleda propadanje fakulteta. Posebno ga je pogodilo što gotovo godinu dana nije mogao da uđe u svoj kabinet zbog blokada, a predavanja i nadoknade sada bi morao da drži po pozorištima.

FDU je institucija koja već decenijama školuje umetnike i umetnice, filmske i pozorišne stvaraoce, a 2023. proslavio je 75. rođendan. Kroz njegove učionice su prošli neki od najznačajnijih umetnika i umetnica iz Srbije i regiona koji su svojim radom i zalaganjem oblikovali kulturnu scenu ovog podneblja. Poslednji je odlučio da nastavi s radom i neizvesno je kako će izgledati nova školska godina i prijem nove generacije.

