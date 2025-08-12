Slušaj vest

Poznati glumac i pevač Rade Šerbedžija oprostio se na društvenim mrežama od svoje dugogodišnje koleginice i prijateljice, legendarne pevačice Gabi Novak.

U emotivnom videu objavljenom na Fejsbuku, Šerbedžija je istakao koliko mu je bila draga i koliko je cenio njenu umetničku veličinu i ljudsku toplinu.

- Gabi Novak je bila jedna od najbožanstvenijih pevačica i umetnica koje sam ikada upoznao. Bila je prava prijateljica mnogima od nas. Imao sam čast da budem uz nju i njenu fantastičnu porodicu dugi niz godina. Bila je tiha, tajanstvena i mudra osoba. Ne znam šta više reći osim da osećam ogromnu tugu i žalost zbog njenog odlaska. No, ostaje nam uspomena na nju i na prekrasan duo koji su činili s Arsenom – zajedno su svojim šarmom oduševljavali sve nas - rekao je Šerbedžija u svom oproštajnom obraćanju.

Gabi Novak, prepoznatljiva po svom jedinstvenom glasu i dugogodišnjoj karijeri koja je obeležila ne samo hrvatsku, nego i jugoslovensku muzičku scenu, ostaje upamćena kao izuzetna umetnica.

Podsetimo, Gabi Novak preminula je u ponedeljak u 89. godini, ostavivši za sobom neizbrisiv trag i brojnu publiku koja će je zauvek pamtiti po njenim nezaboravnim izvedbama i doprinosu jugoslovenskoj kulturi.

