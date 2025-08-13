da li ste znali

Mnogi će, kada ih pitate ko je autor čuvene pesme „Nesanica“, bez razmišljanja reći – Željko Joksimović. Ipak, iza stihova ovog evergrina stoji dr Dejan Ivanović, psihijatar iz Valjeva.

Joksimović je zaslužan za aranžman pesme u filmu „Ivkova slava“, ali tekst i emociju koja je osvojila region napisao je upravo Ivanović, koji priznaje da nikada nije slutio koliki će uspeh pesma postići.

Letnje jutro kada je rođena „Nesanica“

Pesma je nastala jednog letnjeg jutra 2000. godine. Ivanović je stihove najpre tiho pevušio samo za sebe, osećajući u njima „miris prošlog veka, ali ukus nečeg novog“. Kako su dani prolazili, melodija je pronašla put do njegovih prijatelja.

Među njima se, sasvim slučajno, našao i Željko Joksimović, koji je odmah prepoznao potencijal i lepotu ove numere.

Ubrzo zatim, „Nesanica“ je postala deo filmskog hita „Ivkova slava“. To je stvorilo zabludu da je Joksimović njen autor, ali istina je da je on samo aranžirao pesmu za potrebe filma, dok su stihovi isključivo delo dr Dejana Ivanovića.

Magija sa Tošetom Proeskim

Prava čarolija dogodila se tek kada je „Nesanicu“ otpevao Toše Proeski.

Toše Proeski Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

– „Vikend pred specijalistički ispit, u februaru 2007. godine, otišao sam na Tošetov koncert u Beogradskoj areni. Bio je to moj prvi put da ga slušam uživo. U jednom trenutku pomislio sam: ‘Kako bi on sada otpevao Nesanicu’. Samo nekoliko minuta kasnije, na scenu izlaze trubači, Toše je na kolenima, i magija se dogodila. Taj osećaj nikada neće izbledeti iz mog sećanja“ – priseća se Ivanović.

Nakon koncerta, upoznali su se u gužvi iza scene, a sutradan i u hotelu „Hajat“, gde su na miru razgovarali o muzici i životu.

Manda i „Nesanica“

Pesma je imala posebno mesto i u srcu Milorada Mandića Mande, koji je u filmu „Ivkova slava“ tumačio lik Kurjaka. Njegova legendarna replika „A gde tu najskuplju?“ ostala je jedan od najupečatljivijih momenata u filmu.

Na Mandinoj sahrani, u Aleji zaslužnih građana, „Nesanica“ je tiho svirala dok je spuštan kovčeg. Uz jecaje i suze okupljenih, čak su i muzičari plakali dok su svirali njegovu omiljenu pesmu.

