Slušaj vest

Stevo Žigon jedan od najboljih jugoslovenskih glumaca, rodio se 8. decembra 1926. godine.

Iako je tokom života našao sreću i stekao veliku slavu i iza sebe ostavio bogatu karijeru, Stevino odrastanje bilo je veoma teško.

Rođen je u Ljubljani, u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Žigon je još kao dečak učestvovao u mnogim sabotažnim akcijama koje je organizovao Narodnooslobodilački front Slovenaca, a 1942. godine, uhapšen je od strane italijanske vojske.

Stevo Žigon u filmu Balkan ekspres Foto: Printscreen/Youtube

Tada je za dlaku izbegao streljanje, a spasilo ga je samo to što je bio maloletan. Ipak, u vojnom zatvoru proveo je čitavih godinudana, ali nakon oslobobađanja njegovim mukama nije došao kraj.

Stevo Žigon je kasnije poslat u koncentracioni logor Dahau. Ono što je zanimljivo je da je u logoru naučio nemački jezik, koji je tečno govorio kasnije, dok je glumio bezosećajne nemačke oficire u našim ratnim filmovima, koji su ga i proslavili.

Tokom boravka u logoru naučio je i da svira violinu, a zimi je ispod logoraškog odela nosio i ono svečano, koje mu je bilo dodeljeno da nosi prilikom nastupa za naciste.

Logor je napustio kada su ga Amerikanci spasili oslobodivši civile od sigurne smrti.

Stevo Žigon Foto: Printscreen/Youtube

Nakon rata odlučio je da se posveti fakultetu i umetnosti, te je završio studije glume u Ljubljani.

Iako je potpuno pronašao u svetu glume, tokom godina je ipak sve manje glumio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Ateljeu 212, a sve više se režirao, ali ga publika najviše pamti po serijama "Otpisani" i "Povratak otpisanih".

Preminuo je 28. decembra 2005. godine u Beogradu, u 79. godini, a iza sebe ostavio mnogobrojne uloge, ali i autobiografsku knjigu u kojoj je do detalja opisao sve uspomene iz svog života.

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video: Ivana Žigon na sahrani Tanasija Uzunovića