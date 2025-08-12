Slušaj vest



Festival filmskog scenarija počeo je u Vrnjačkoj Banji. Devet filmova nalazi se u takmičarskoj selekciji, a jedan od članova žirija je i reditelj i scenarista Hadži Aleksandar Đurović. On se u Banju vraća nakon što je tamo prikazan njegov poslednji film "Sveta Petka - Krst u pustinji", rađen po romanu njegov majke Ljiljane Habjanović Đurović. On za Kurir govori o svojim planovima i novoj priči koju uveliko priprema.

Foto: Milena Popović

Da li je lako žirirati?

- Teško je odlučivati o vrednosti tuđeg dela. Posebno nije lako kad su svi filmovi potpuno drugačijeg žanra. Ipak, čast je biti u žiriju jer govori da je neko priznao i moj rad. Dva puta sam nagrađen na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji i mislim da je to zaista za svakog mladog autora jedan podstrek da nastavi dalje i još jedna potvrda kvaliteta njegovog dela. Ne znači da oni koji nisu dobili nagrade nisu kvalitetni, prosto uvek je to, naravno, neka vrsta izbora koja mora da se napravi i gde je zadatak žirija da neki film izdvoji. Prvi put sam u žiriju za scenario. Lično uvek verujem najviše sudu publike, jer mi pravimo filmove za njih. Ne pravimo ih za naše kolege, roditelje i za profesionalce. Dakle, uvek su ti filmovi namenjeni pre svega publici i neretko se desi da možda mišljenje publike bude potpuno drugačije od mišljenja kritičara, novinara ili profesionalaca. Često film koji nije nagrađen postane popularan. Njihove autore ne treba to da obeshrabri. U Banji će biti dodeljena i nagrada publike.

Zanimljiva selekcija - od mjuzikla preko SF do horora. Da li vas to raduje?

- Izuzetno. Trudim se da pogledam sve novo što izađe u domaćoj kinematografiji. Idem na premijere i u bioskope. Volim da budem u toku kuda ide domaći film, šta su to ideje koje intrigiraju mlade autore. Raduje me što se u poslednjih 20 godina puno stvari promenilo kod nas. Uveli smo neke nove žanrove. Uz podršku Telekoma Srbije i države autori imaju priliku da rade istorijske filmove i akcione spektakle. Mi smo mala kinematografija, ali imamo širok spektar tema i ideja. Ne izostaju zato ni učešća i uspesi na svetskim festivalima.

Hadži Aleksandar Đurović Foto: Ustupljena fotografija

Značajni deo selekcije čine filmovi s platforme Apolon snimljeni s malim budžetom. Da li može da se snimi film sa oko 150.000 evra?

- Sve teže. Svoj debitantski film "Ljubav dolazi kasnije" uspeo sam da snimim za manje od 30.00 evra. To je danas nezamislivo. Važna je podrška koju Apolon, uz Telekom Srbiju, daje autorima. Mladi stvaraoci i debitanti imaju priliku da snime neki svoj prvi film upravo na toj platformi. To je, zaista, vredno svake pohvale, jer čekajući neke velike pare i idući od konkursa do konkursa... Svi znamo koliko je to dug proces i bolan za svakog autora i producenta. Ne treba čovek da gubi nadu. Mladi autori treba da grabe svaku priliku i da rade svoj posao, pa makar i u limitiranim uslovima. Ono što je prednost limitiranih budžeta je to što podstiču kreativnost. Nije to lak zadatak.

Kakvo je bilo vaše iskustvo?

- Napravio sam film koji može da se snimi za sedam dana i uspeo. Naravno, nisam imao nikakva očekivanja, ali taj film je bio i na Festu, imao je svoju premijeru, dobio nagradu u Vrnjačkoj Banji za scenario... Sada, iz ove perspektive, sa ovim iskustvom i pameću, mnogo toga bih promenio u tom filmu. Bila je to šansa za mene kao sveže diplomiranog reditelja da nešto napravim.

Kako je bilo na premijeri filma "Sveta Petka"

1/11 Vidi galeriju PREMIJERA FILMA "SVETA PETKA - KRST U PUSTINJI": Glumačka ekipa na crvenom tepihu, a projekat BLAGOSILJAO patrijarh Porfirije! Foto: Damir Dervišagić

Vaš poslednji film "Sveta Petka - Krst u pustinji" pokrenuo je ceo novi žanr kod nas, a videlo ga je gotovo 100. 000 ljudi u bioskopima.

- Nisam očekivao takav uspeh. Mislio sam da će to biti film za jednu nišu i otprilike za ljude koji vole Svetu Petku i romane moje majke. Obradovalo me je što su ljudi koji su ateisti išli da gledaju film i imali su pozitivne kritike. Drago mi je da će možda upravo moj film inspirisati neke mlade autore da kažu da može i takva tema da bude uspešna i vrlo gledana.

Za novi film "Naš otac" (po istoimenom bestseleru Ljiljane Habjanović Đurović) dobili ste novac. Bliži li se datum početka snimanja?

- Pre dve godine dobili smo novac FCS. Pokušavamo dobijemo podršku u regionu i na stranim fondovima. Šest godina sam spremao prethodni film i na kraju postigao uspeh.

Čekaćemo šest godina i na novi film?

- Nemam brigu da će i ovaj put biti teško, ali da će na kraju biti uspešno. Gledaćemo da snimanje bude najkasnije krajem sledeće godine i da 2027. film ima svoju premijeru.

Foto: Privatna Arhiva

Da li ćemo na Sajmu knjiga videti neku vašu novu knjigu?

- Zapostavio sam tu sferu svog stvaralaštva. Ništa ove godine od nove knjige. Naredne. Obećavam (smeh).

Šta sprema vaša izdavačka kuća "Globos Aleksandrija"?

- Očekuju nas ove godine mamina nova knjiga i neka stara ponovljena izdanja. Reizdanje će imati i zbirka moje poezije. Knjiga je objavljena pre skoro deset godina i doštampava se, što znači da i dalje živi među čitaocima.

Ljiljana Habjanović Đurović gostovanje na Kurir televiziji