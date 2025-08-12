- Sa tugom se opraštamo od naše drage koleginice Olivere Olje Grastić Jelić (1934-2025), dugogodišnje glumice našeg ansambla. Olja je igrala na scenama Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Ateljea 212, Narodnog pozorišta Sombor… Svoju prvu ulogu u Pozorištu “Boško Buha” odigrala je 1959. u predstavi “Susret” u režiji Bojana Stupice, i ostala je u ansamblu sve do penzije. Bila je čuvena Beki Tačer u “Tomu Sojeru”, a pamte se i njene uloge u predstavama “Biberče”, “Carev slavuj”, “Kapetan Džon Piplfoks”, “Ćorsokak”, i mnoge druge. Sa osmehom ćemo se sećati njene predanosti svom poslu, ljupkosti u komunikaciji koja je krasila.

- Deca su najbolja publika, pa je stoga za mene čast kada čujem da me vole. Iz predstave u predstavu vreme brzo teče. Kao da je juče bilo kada su se vrata Akademije zatvorila i kada mi je profesor Jozo Laurenčić rekao: “Olivera, život je teatar, a publika u njemu jedini ispravan sudija za vrednost glumca.” Nisam dramska prvakinja jer toga kod nas nema. Čas sam princeza, čas obična devojčica. Iz glavne uloge prelazim među statiste. To mi dopušta da se odmorim od teksta, ali da ipak budem pred živahnim očima najboljih kritičara - rekla je svojevremeno Olja Grastić povodom obeležavanja deset godina rada u Pozorištu “Boško Buha”, navedeno je u objavi na njihovoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.