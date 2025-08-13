Slušaj vest

Festival filmskog scenarija, 49. po redu, otvoren je sinoć na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji. Prvo veče Festivala, pretvorilo se u vanvremensko slavlje sedme umetnosti i ako se po jutru dan poznaje, biće ovo neverovatnih 5 festivalskih dana.

Na Trgu kulture okupili su se najveći zaljubljenici u magičnu umetnost filma i lepotu njegove suštine – scenarija. Tradicionalno, nagrađeni su najbolji među najboljima. Nagrada „Zlatno pero Gordana Mihića“ svečano je uručena režiseru Lordanu Zafranoviću. Nagrada „Zlatnik Cara Konstantina“ ove godina pripala je posthumno Radenku Rankoviću, u čiju čast je održan minut ćutanja.

Nebo iznad Banje obasjao je raskošan vatromet, dok su svečani defile učesnika i čarobni koncert filmske muzike Jelene Gavrilović u očima prisutnih stvarali nove, gotovo filmske kadrove za pamćenje. Festival je time zvanično otvoren i spreman da publici podari prvu domaću „banjsku“ premijeru, kao i dobitnika prestižnog „Zlatnog medveda“, nagrade za najbolji film festivala u Berlinu.

Ogroman broj posetilaca nestrpljivo je iščekivao film ,,Vezani“ po scenariju Aleksandra Teokarevića, u režiji Miloša Radunovića, inače film koji je pobedio na prošlogodišnjem konkursu za najbolji originalni scenario u organizaciji Festivala. Maestralni Stojan Đorđević i Tamara Milojković donose jednu gorku-slatku priču o snovima, strahovima i slobodi. Publici su pokazali kako muzika može da stvori ljubavnu romansu koja razvezuje sve okove.

U nastavku večeri publici se postavlja pitanje da li je svaka priča, čak i ona najličnija, stvorena da bude podeljena sa svetom, kroz film van konkurencije „Snovi“, čiji scenario i režiju potpisuje Dag Johan Haugerud, inače dobitnika „Zlatnog medveda“ u Berlinu.

Svojim prisustvom, glumci oba filma uveličali su prve projekcije, potvrđujući da je ovakav početak bioskopske priče san svakog autora.

Podsećamo, 49. Festival filmskog scenarija održava se od 12. do 16. avgusta 2025. godine, u Vrnjačkoj Banji. Program je ove godine obuhvatio dobitnika nagrade za najbolji scenario festivala u Kanu film „Mlade majke“ (Young mothers) i dobitnika „Zlatnog Medveda“ nagrade za najbolji film festivala u Berlinu film „Snovi“ (Dreams) i 13 domaćih ostvarenja, od kojih čak 8 premijera.

Pokrovitelji festivala su, između ostalih, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije i Telekom Srbija.

