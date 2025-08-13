Slušaj vest

Zadužbina Milana Mladenovića saopštila je pet superfinalista u borbi za priznanje "Milan Mladenović".
Superfinalisti su Grizete s pesmom "Ima mesta", Elena Vasova i "Ljubov", Tad Pol (Taad Paul) i "Mantra", Ohajo i "Moje vreme", te Digitrons i "Ona donosi kišu". Dobitnik nagrade koja nosi ime gitariste i pevača sastava Šarlo akrobata i Ekatarina Velika Milana Mladenovića (1958-1994) biće tradicionalno proglašen 21. septembra na njegov rođendan.

Oni mogu da se nadaju pobedi

Finalisti nagrade Milan Mladenović Foto: Alen Popov/Alen Popov, Anja Kalin, Aleksa Gajić


- Zahvaljujući Gradu Makarskoj i Turističkoj zajednici, treću godinu zaredom nagrada "Milan Mladenović" biće dodeljena u okviru festivala Modro i zeleno u rodnom gradu Milanove mame Danice - naveli su organizatori.

Ovogodišnji žiri čine Ivan Laić i Davor Lukas iz Hrvatske, Milorad Miki Ristić i Bojana Vunturišević iz Srbije, te Goran Trajkoski iz Severne Makedonije.


Od 158 pesama koje su prošle konkursne propozicije, žiri je prvo odabrao 42 pesme za polufinale, a zatim i 12 finalista, koji će biti objavljeni na promotivnoj kompilaciji u produkciji ove zadužbine.

unnamed (10).jpg
Ranija dodela nagrada Foto: Gabriela Bašić, Ela Puharić,


Dobitnici ovogodišnjeg priznanja "Milan Mladenović" biće nagrađeni sa 3.000 evra, dobiće i posebnu statuetu izrađenu u saradnji s "Futro dizajn studiom", a imaće i priliku za nastupe na regionalnim festivalima s kojima je ova zadužbina uspostavila saradnju. Sada već tradicionalno, za najsvežijeg bubnjara/bubnjarku među finalistima obezbeđen je ekskluzivni "firči drams" doboš. Najinteresantnijeg vokalnog izvođača / izvođačicu među finalistima mikrofonom će nagraditi Rok radio i "Mitros mjuzik", a biće dodeljena i nagrada za najbolji tekst, koju čine uramljen Milanov rukopis i vrednosni vaučer "Bulevar buksa" iz Novog Sada.

EKV foto Srđan Vejvoda.jpg
ekatarina-velika--milan-mladenovic-bojan-pecar-margita-magi-stefanovic-i-srdjan-zika-todorovic-mart-1989-foto-goranka-matic.jpg
foto-goranka-matic-zaduzbina-milan-mladenovic.jpg
nagrada-milan-mladenovic-ataimages.jpg