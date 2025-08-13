Slušaj vest

Zadužbina Milana Mladenovića saopštila je pet superfinalista u borbi za priznanje "Milan Mladenović".

Superfinalisti su Grizete s pesmom "Ima mesta", Elena Vasova i "Ljubov", Tad Pol (Taad Paul) i "Mantra", Ohajo i "Moje vreme", te Digitrons i "Ona donosi kišu". Dobitnik nagrade koja nosi ime gitariste i pevača sastava Šarlo akrobata i Ekatarina Velika Milana Mladenovića (1958-1994) biće tradicionalno proglašen 21. septembra na njegov rođendan.

Oni mogu da se nadaju pobedi

1/5 Vidi galeriju Finalisti nagrade Milan Mladenović Foto: Alen Popov/Alen Popov, Anja Kalin, Aleksa Gajić



- Zahvaljujući Gradu Makarskoj i Turističkoj zajednici, treću godinu zaredom nagrada "Milan Mladenović" biće dodeljena u okviru festivala Modro i zeleno u rodnom gradu Milanove mame Danice - naveli su organizatori.

Ovogodišnji žiri čine Ivan Laić i Davor Lukas iz Hrvatske, Milorad Miki Ristić i Bojana Vunturišević iz Srbije, te Goran Trajkoski iz Severne Makedonije.



Od 158 pesama koje su prošle konkursne propozicije, žiri je prvo odabrao 42 pesme za polufinale, a zatim i 12 finalista, koji će biti objavljeni na promotivnoj kompilaciji u produkciji ove zadužbine.

Ranija dodela nagrada Foto: Gabriela Bašić, Ela Puharić,