Operska pevačica Marija Jelić nastupila je u Japanu. Posetioci Svetske izložbe Expo u Osaki imali su prilike da čuju zvuke s Balkana. Na koncertu sa kolegama su predstavljene najlepše srpske i japanske pesme.

Srpska umetnica nastupa na brojnim operskim scenama širom sveta, u Italiji, Nemačkoj, Rusiji, Kini, Meksiku, Grčkoj, Severnoj Makedoniji, Letoniji, Estoniji, Sloveniji, Hrvatskoj, Izraelu…

Njen glas nalazi se na muzičkom izdanju izdavačke kuće Naksos (Naxos) gde se sa dirigentom Darijom Salvijem i Sofijskom filharmonijom izvela delo „Grizeldis“, Adolfa Adama.

U Srbiji je čeka za dvadesetak dana nastup na večeri italijanskih arija, pod nazivom "Opera na otvorenom", koji se održava 30.avgusta u prostoru Luke Beograd - najavili su organizatori. Sopran Marija Jelić i tenor Dario Di Vietri izvešće najlepše arije i duete iz opusa Verdija, Pučinija, Leonkavala i Maskanjija, pod dirigentskom palicom Izabele Ambrozini i uz pratnju Srpskog simfonijskog orkestra. Istaknuti delovi programa biće Nessun dorma, E lucevan le stelle, Vesti la giubba, Vissi d`arte, dueti iz opera "Kavalerija Rustikana" i "Travijata" i još mnogo toga.

Da je ova mlada umetnica svestrana, dokazuje i njeno obrazovanje. Pored muzičke škole, završila je i Elektrotehnički fakultet.

- Pored osnovne i srednje muzičke škole, završila sam Matematičku gimnaziju, nakon čega mi je logično bilo da upišem elektrotehniku. Znala sam da će mi to biti lako, volim da se bavim time, ali opera me je odvukla u potpuno drugom smeru. Često kroz šalu kažem da je ona izabrala mene, a ne ja nju. Sudbina nas je spojila i neizmerno sam joj zahvalna na tome. Sada sam na masteru iz solo pevanja, ali doktorskim studijama na ETF - rekla je za Kurir.