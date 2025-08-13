Slušaj vest

Festival filmskog scenarija Gorki list u Vrnjačkoj Banji otvoren je 49. put u utorak veče premijernom filma "Vezani" po scenariju Aleksandra Teokarevića, u režiji Miloša Radunovića, i dodelom nagrada. Crvenim tepihom na stepenicama poput onih u Kanu prodefilovalo je više od 100 gostiju iz filmske industrije, uključujući mnogobrojne poznate glumce, scenariste, reditelje i producente. Prvu noć obeležili su koncert Jelene Gavrilović na Trgu kulture i tradicionalna dodela nagrada. Zlatnik cara Konstantina dodeljen je posthumno Radenku Rankoviću, a Zlatno pero Gordana Mihića za izuzetan doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji ove godine pripalo je Lordanu Zafranoviću.

- Dobio sam nagradu na ovoj pozornici pre 47 godina i evo me ponovo tu, i to sa filmom "Zlatni rez '42" (serija će imati naslov "Djeca Kozare"), koji ćemo verovatno gledati 2026. godine. Veoma mi je drago da se ponovo uspostavila, po ne znam koji put, ta veza između autora i publike. I pored svih stvari koje sam imao oko filmova, mali milion problema, imao sam u sebi dvoje ljudi: jednog autora koji nosi slobodu iz amaterskog bavljenja filmom i jedan autorski svet u potpuno specifičnoj formi, koja je lično moja prijateljica - rekao je Zafranović i nastavio:

Lordanu Zafranoviću uručena nagrada Zlatno pero Gordana Mihića Foto: Promo



- I posle studiranja u Pragu, imam drugu ličnost koja se zove profesija. Znači, i pored tih autorskih pokušaja i eksperimenata i svega onoga što film traži, a to je istraživanje do besvesti, jer film je čudo, nosim u sebi i ono što je dosta važno, možda najvažnije, a to je kontakt sa publikom. Kada vas vidim u ovom predivnom prostoru na okupu, prosto mi je milo da postoji i ovaj drugi čovek u meni, koji prezentira jedan svet. Od njega su osamdeset godina, sve do današnjeg dana, zazirali, a to je zlo. Zlo je jedan fenomen. Jedan od filozofa i književnika, kada je dobio pitanje kakav je ovo svet - ružan, pun ratova tragedija, ubijanja - i ko je kriv za to, zamislio se i rekao - ja.

On je priznao da je mogao da ima lakši put.

- Film pomaže, jer je jedna čudesna figura i živo biće i u njemu možete da postavite pitanje ko je kriv. Krivi smo mi, ne treba se vaditi ni na koga drugog, već zaista treba poći od sebe. I ja sam to pokušao da vidim i ništa više i ništa manje. Mogao sam da odaberem neki lakši put, ali ovo je jedini put koji film može da iskaže onom nevidljivom iznutra, ono čudesno zlo kojem smo svi svedoci u vlastitom biću. To istraživanje me je rukovodilo do današnjih dana i ja se nadam da me neće napustiti - zaključio je Zafranović.

Lordanu Zafranoviću uručena nagrada Zlatno pero Gordana Mihića Foto: Promo



Nakon vatrometa prikazan je film "Vezani", koji je pobedio na prošlogodišnjem konkursu za najbolji originalni scenario u organizaciji festivala, kao i ostvarenje van konkurencije "Snovi", čiji scenario i režiju potpisuje Dag Johan Haugerud, inače dobitnik Zlatnog medveda u Berlinu.