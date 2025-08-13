Slušaj vest

Dana 12. avgusta 2025. godine napustio nas je Lazar Čurčić, bibliotekar savetnik, najbolji poznavalac stare srpske knjige i starog srpskog izdavaštva i štamparstva.

Vest o njegovoj smrti objavljena je na sajtu biblioteke Inđije:

"Lazar Čurčić je rođen u Titelu 24. oktobra 1926. godine. Na Grupi za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1953. godine. Skoro ceo svoj radni vek proveo je u Biblioteci Matice srpske, gde je radio od decembra 1953. do polovine 1986. godine. Poslednjih pet godina svog aktivnog rada, do 1991. godine, kada je penzionisan, obavljao je poslove bibliografa u Narodnoj biblioteci Srbije.

Autor je više od 700 radova i kapitalnih dela: Knjiga o Zahariju Orfelinu, Pominak književski, Srpske knjige i srpski pisci 18. veka, Ishod i staze srpskih knjiga 18. veka. Nosilac je najvišeg zvanja bibliotekar-savetnik i jedini bibliotekar sa nacionalnom penzijom Vlade Srbije. Dobitnik je nagrada Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske (2019), Izuzetna Vukova nagrada (2014), Povelja opštine Titel (2018) i nagrada za životno delo novosadske Gradske biblioteke. Dobitnik je nagrade „Milorad Panić Surep” za 2000. godinu, najvišeg priznanja u srpskom bibliotekarstvu i „Mitrovdanske povelje” 1996. godine za izuzetna dostignuća u oblasti bibliografije.

Lazar Čurčić jedan je od osnivača Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića u Inđiji, koje već više od četiri decenije organizuje Narodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“. Bio je dragocen učitelj, nezamenljiv saradnik, izvor neiscrpnih ideja i znanja, ali i mio, topao i drag čovek. Zauvek će ostati upisan u analima inđijske Biblioteke kao stručnjak koji je utemeljio izuzetan zamah u razvoju i delatnosti naše ustanove. Počivajte u miru, dragi Lazo, a porodici Čurčić iskreno i duboko saučešće", piše u objavi.

Tužne vesti potvrdila je i Čurčićeva porodica u objavi na društvenim mrežama: