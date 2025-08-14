U američkoj seriji osvanuo snimak iz srpske Skupštine: Fanovi zabezeknuti, a na mrežama vlada pomama
Popularna američka serija “The Librarians: The Next Chapter” (Bibliotekari: Novo poglavlje) donela je iznenađenje za domaću publiku – deo radnje sniman je u samom srcu Beograda, a sada su objavljeni kadrovi iz Skupštine Srbije.
Nedavno se pojavila nova scena u kojoj likovi Lisa (Olivija Moris), Konor (Blui Robinson) i Čarli (Džesika Grin) spremaju emotivan oproštaj jedni od drugih – i od Biblioteke. Njihov rastanak prekida Vikram (Kalum Mekgauan) koji ih uvlači u novu, hitnu misiju. Ova avantura vodi ih pravo do misterioznog generala Gregora, otvarajući pitanje: kakva sudbina čeka Lisu, Konora, Čarli, Vikrama i Džejkoba Stouna (Kristijan Kejn)?
Radnja nove sezone
“Bibliotekari: Novo poglavlje” prati Vikrama Čemberlena (Kalum Mekgauan), bibliotekara iz prošlosti koji je putovao kroz vreme iz 1847. godine i sada je zarobljen u savremenom svetu.
Radnja se dodatno komplikuje kada se Vikram vrati u svoj zamak u Beogradu i otkrije da je pretvoren u muzej. Njegov povratak nehotice oslobađa opasnu magiju širom evropskog kontinenta.
Uz pomoć nove ekipe neobičnih junaka – među kojima su istoričarski genije, naučni stručnjak i visoko obučena Čuvarka – Vikram ima samo šest meseci da popravi štetu i spreči katastrofu.
Ova sezona, osim što donosi novu magičnu avanturu, publici nudi i atraktivne prizore Beograda, čineći srpsku prestonicu jednim od ključnih mesta radnje.
Skupština Srbije – od filmske banke do carske palate
Dom Narodne skupštine Srbije nije prvi put pred kamerama. Kroz godine, ovo zdanje pretvarano je u banku, operu, carski dvor ili istorijski ambijent. Snimale su se domaće i strane produkcije, a enterijer zgrade neretko je animacijom prilagođavan scenariju.
Primeri snimanja u Skupštini Srbije:
- Biblioteka parlamenta bila je deo scenografije serije Crna svadba, uz digitalno dodavanje sprata sa policama knjiga.
- U velikoj sali snimljeni su kadrovi filma o Ivi Andriću, upravo na mestu gde je slavni pisac sedeo kao poslanik od 1950. do 1953. godine.
- Milan Lane Gutović, u ulozi Šojića iz Bele lađe, proslavio je humorističnu stranu ali je snimanje održano u Skupštini grada Beograda.
- U hodnicima zgrade snimane su scene za film o južnokorejskom operskom pevaču Bau Jae Čulu, gde su kulise pretvorene u Berlinsku operu.
- Filmovi poput Mlada Bosna, Koriolan i emisije Leti, leti, pesmo moja mila takođe su koristili ovaj prostor.
Kada je Džon Kjuzak hteo da uvede konja u parlament
Zanimljiv je i podatak da je jedan zahtev za snimanje odbijen – Džon Kjuzak je za film Gavran, po motivima Edgara Alana Poa, želeo da uvede konja u Skupštinu Srbije radi scene plesa na balu. Ideja je procenjena kao neprikladna i nikada nije realizovana.
