Glumci iz serije “The Librarians: The Next Chapter” u sceni iz Beograda

Popularna američka serija “The Librarians: The Next Chapter” (Bibliotekari: Novo poglavlje) donela je iznenađenje za domaću publiku – deo radnje sniman je u samom srcu Beograda, a sada su objavljeni kadrovi iz Skupštine Srbije.

Nedavno se pojavila nova scena u kojoj likovi Lisa (Olivija Moris), Konor (Blui Robinson) i Čarli (Džesika Grin) spremaju emotivan oproštaj jedni od drugih – i od Biblioteke. Njihov rastanak prekida Vikram (Kalum Mekgauan) koji ih uvlači u novu, hitnu misiju. Ova avantura vodi ih pravo do misterioznog generala Gregora, otvarajući pitanje: kakva sudbina čeka Lisu, Konora, Čarli, Vikrama i Džejkoba Stouna (Kristijan Kejn)?

Radnja nove sezone

“Bibliotekari: Novo poglavlje” prati Vikrama Čemberlena (Kalum Mekgauan), bibliotekara iz prošlosti koji je putovao kroz vreme iz 1847. godine i sada je zarobljen u savremenom svetu.

Radnja se dodatno komplikuje kada se Vikram vrati u svoj zamak u Beogradu i otkrije da je pretvoren u muzej. Njegov povratak nehotice oslobađa opasnu magiju širom evropskog kontinenta.

Uz pomoć nove ekipe neobičnih junaka – među kojima su istoričarski genije, naučni stručnjak i visoko obučena Čuvarka – Vikram ima samo šest meseci da popravi štetu i spreči katastrofu.

Ova sezona, osim što donosi novu magičnu avanturu, publici nudi i atraktivne prizore Beograda, čineći srpsku prestonicu jednim od ključnih mesta radnje.

Skupština Srbije – od filmske banke do carske palate

Skupština Srbije Foto: Marko Karović

Dom Narodne skupštine Srbije nije prvi put pred kamerama. Kroz godine, ovo zdanje pretvarano je u banku, operu, carski dvor ili istorijski ambijent. Snimale su se domaće i strane produkcije, a enterijer zgrade neretko je animacijom prilagođavan scenariju.

Primeri snimanja u Skupštini Srbije: Biblioteka parlamenta bila je deo scenografije serije Crna svadba , uz digitalno dodavanje sprata sa policama knjiga.

, uz digitalno dodavanje sprata sa policama knjiga. U velikoj sali snimljeni su kadrovi filma o Ivi Andriću, upravo na mestu gde je slavni pisac sedeo kao poslanik od 1950. do 1953. godine.

upravo na mestu gde je slavni pisac sedeo kao poslanik od 1950. do 1953. godine. Milan Lane Gutović, u ulozi Šojića iz Bele lađe, proslavio je humorističnu stranu ali je snimanje održano u Skupštini grada Beograda.

Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

U hodnicima zgrade snimane su s cene za film o južnokorejskom operskom pevaču Bau Jae Čulu , gde su kulise pretvorene u Berlinsku operu.

, gde su kulise pretvorene u Berlinsku operu. Filmovi poput Mlada Bosna, Koriolan i emisije Leti, leti, pesmo moja mila takođe su koristili ovaj prostor. Kada je Džon Kjuzak hteo da uvede konja u parlament

Zanimljiv je i podatak da je jedan zahtev za snimanje odbijen – Džon Kjuzak je za film Gavran, po motivima Edgara Alana Poa, želeo da uvede konja u Skupštinu Srbije radi scene plesa na balu. Ideja je procenjena kao neprikladna i nikada nije realizovana.

