Popularna američka serija “The Librarians: The Next Chapter” (Bibliotekari: Novo poglavlje) donela je iznenađenje za domaću publiku – deo radnje sniman je u samom srcu Beograda, a sada su objavljeni kadrovi iz Skupštine Srbije.

Nedavno se pojavila nova scena u kojoj likovi Lisa (Olivija Moris), Konor (Blui Robinson) i Čarli (Džesika Grin) spremaju emotivan oproštaj jedni od drugih – i od Biblioteke. Njihov rastanak prekida Vikram (Kalum Mekgauan) koji ih uvlači u novu, hitnu misiju. Ova avantura vodi ih pravo do misterioznog generala Gregora, otvarajući pitanje: kakva sudbina čeka Lisu, Konora, Čarli, Vikrama i Džejkoba Stouna (Kristijan Kejn)?

Pogledajte kadrove iz serije u galeriji:

Skupština Srbije – enterijer korišćen u snimanju serije “Bibliotekari: Novo poglavlje” Foto: printscreen/youtube/tnt

Radnja nove sezone

“Bibliotekari: Novo poglavlje” prati Vikrama Čemberlena (Kalum Mekgauan), bibliotekara iz prošlosti koji je putovao kroz vreme iz 1847. godine i sada je zarobljen u savremenom svetu.

Radnja se dodatno komplikuje kada se Vikram vrati u svoj zamak u Beogradu i otkrije da je pretvoren u muzej. Njegov povratak nehotice oslobađa opasnu magiju širom evropskog kontinenta.

Uz pomoć nove ekipe neobičnih junaka – među kojima su istoričarski genije, naučni stručnjak i visoko obučena Čuvarka – Vikram ima samo šest meseci da popravi štetu i spreči katastrofu.

Ova sezona, osim što donosi novu magičnu avanturu, publici nudi i atraktivne prizore Beograda, čineći srpsku prestonicu jednim od ključnih mesta radnje.

Skupština Srbije – od filmske banke do carske palate

Skupština Srbije,sednica skupštine Srbije izbor nove Vlade Đuro Macuta
Skupština Srbije Foto: Marko Karović

Dom Narodne skupštine Srbije nije prvi put pred kamerama. Kroz godine, ovo zdanje pretvarano je u banku, operu, carski dvor ili istorijski ambijent. Snimale su se domaće i strane produkcije, a enterijer zgrade neretko je animacijom prilagođavan scenariju.

Primeri snimanja u Skupštini Srbije:

  • Biblioteka parlamenta bila je deo scenografije serije Crna svadba, uz digitalno dodavanje sprata sa policama knjiga.
  • U velikoj sali snimljeni su kadrovi filma o Ivi Andriću, upravo na mestu gde je slavni pisac sedeo kao poslanik od 1950. do 1953. godine.
  • Milan Lane Gutović, u ulozi Šojića iz Bele lađe, proslavio je humorističnu stranu ali je snimanje održano u Skupštini grada Beograda.
Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u seriji Bela lađa
Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

  • U hodnicima zgrade snimane su scene za film o južnokorejskom operskom pevaču Bau Jae Čulu, gde su kulise pretvorene u Berlinsku operu.
  • Filmovi poput Mlada Bosna, Koriolan i emisije Leti, leti, pesmo moja mila takođe su koristili ovaj prostor.

Kada je Džon Kjuzak hteo da uvede konja u parlament

Zanimljiv je i podatak da je jedan zahtev za snimanje odbijen – Džon Kjuzak je za film Gavran, po motivima Edgara Alana Poa, želeo da uvede konja u Skupštinu Srbije radi scene plesa na balu. Ideja je procenjena kao neprikladna i nikada nije realizovana.

