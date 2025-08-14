Slušaj vest

Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor biće održan od 21. do 24. avgusta u Kulturnom centru Zlatibor, najavili su organizatori na jučerašnjoj konferenciji za medije u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Na otvaranju festivala biće prikazan "Čuvar tradicije", film o pola veka kampa "Profesor Aleksandar Nikolić" i dodeljena priznanja za životno delo i izuzetan doprinos sportu i filmu. Ovogodišnji dobitnici su: Žarko Paspalj (košarka), Hrvoje Horvat (rukomet), Vuk Rašović (džudo), Fazlija Šaćirović (boks), Sašo Ilijoski (novinar), Momčilo Moca Vukotić (fudbal, posthumno) i Košarkaški kamp "Profesor Aleksandar Nikolić". Dobitnik povelje "Heroj sporta i života - Nataša Kovačević" je Aleksandar Radišić, paraolimpijac.

Film o Draženu Petroviću Foto: Promo

Prve večeri biće prikazan dokumentarac "Prvi šampionski balkon" novinara Gorana Anđelkovića, a velika ekskluziva čeka publiku druge večere, kad će biti održana premijera filma "Brate" o Dejanu Milojeviću.

- Bio je težak zadatak selektovati filmove. Sport postaje život. Nije ideja da samo prikazujemo filmove o vrhunskim sportistima, nego i onima koji vole i žele da se bave sportom. Na flajeru stoji da organizator ima pravo izmene programa i to je pro forma, ali mi ćemo sada promeniti program. Dobili smo ekskluzivu, film o Dejanu Milojeviću "Brate". On će izazvati veliku pažnju jer je emotivan. Košarka je zastupljena na našem festivalu jer obeležavamo 30 godina od osvajanja prve medalja Srbije, odnosno Jugoslavije, na Evropskom prvenstvu u Grčkoj - rekao je selektor Ognjen Rakčević.

Scenarista Dušan Bulić osmislio je slogan ovogodišnjeg festivala - kad je sport život, a život postane priča.

- Ideja je da se publika festivala proširi. Nisu ovo filmovi samo za usku publiku, već za ljude kao što smo mi, roditelje, braću i sestre. Svako može da se poistoveti sa ovim filmovima - kazao je Bulić.