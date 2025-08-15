Slušaj vest

Uloga Violete Popadić u kultnoj seriji "Bolji život" proslavila je Lidiju Vukićević,ali malo je poznato da je ta rola bila ponuđena legendi jugoslovenskog glumišta – Eni Begović, koja je tragično nastradala na današnji dan pre tačno 25 godina.

Prema pričama iz pozorišnih krugova, Ena je ovu ulogu odbila zbog brojnih obaveza u teatru, te zbog toga nije prihvatala mnoge televizijske projekte.

Pogledajte u galeriji fotografije lepe Ene Begović:

1/11 Vidi galeriju Ena Begović Foto: Centar Film, Printscreen/Youtube

Njena sestra, glumica Mia Begović, godinama kasnije ispričala je:

“Ena nije mogla da igra u Boljem životu jer je imala velike obaveze u pozorištu. Te godine igrala je u predstavi Skup Marina Držića na Dubrovačkim letnjim igrama, a zajedno smo pripremale komad Grička veštica po tekstu Marije Jurić Zagorke.”

Najlepša žena svog vremena

Ena Begović važila je za jednu od najlepših žena tadašnje Jugoslavije. Njena harizma, elegancija i prefinjena pojava ostavljale su snažan utisak na publiku, ali i kolege sa kojima je radila. Iako su je mnogi opisivali kao duhovitu, šarmantnu i druželjubivu, privatno je bila povučena i svoje vreme provodila u krugu najbližih.

Anica Dobra i Ena Begović u filmu Balkan Ekspres 2 Foto: Printscreen/Youtube

Sudbina prekinuta u trenu

Godine 2000. Ena se udala za biznismena Josipa Radeljaka, a nekoliko meseci kasnije rodila im je ćerku Lanu. Međutim, iste te godine, 15. avgusta, njen život je tragično prekinut u saobraćajnoj nesreći, u 40. godini, samo nekoliko dana pre rođendana.

Malo je poznato da je Ena celog života imala izražen strah od vožnje automobila i autobusa – gotovo proročki predosećaj. Taj strah postao je još jači nakon nesreće iz 1996. godine, kada je poginuo motociklista, a njen prijatelj teško povređen. Ena je tada proglašena krivom i osuđena na tri godine uslovne kazne. Ipak, ono što ju je najviše pogodilo bio je psihički šok, od kojeg se nikada nije u potpunosti oporavila.

Ena Begović u filmu Pad Italije Foto: Centar Film

Okolnosti tragedije

Kobnog 15. avgusta 2000. godine, Ena je bila u automobilu marke Grand Cherokee zajedno sa suprugom Josipom Radeljakom,majkom Terezom, ćerkom Lanom i Josipovim sinom Leom Radeljakom. Prema prvim izveštajima, Leo je na trenutak stao i prepustio volan ocu. Međutim, automobil je iznenada počeo da se kreće niz strmu ulicu. Ena je ispala iz vozila i zadobila smrtonosne povrede glave i kičme.

Kasnije istrage pokazale su da je Leo ipak bio za volanom. Godine 2007. dobio je oslobađajuću presudu za ubistvo iz nehata, jer je sud utvrdio da se verovatno radilo o tehničkom kvaru. Porodica Radeljak je tužila proizvođača automobila Daimler Chrysler u SAD-u, ali je suđenje prebačeno u Hrvatsku zbog mogućih visokih odšteta. Prema pisanju hrvatskih medija, proces se razvlačio jer Josip Radeljak nije bio zadovoljan ponuđenim iznosom, a mala Lana je čak više puta bila podvrgnuta psihološkim i medicinskim veštačenjima.

Lana Radeljak je ćerka Ene Begović Foto: Printscreen/Instagram/LanaRadeljak

Lana je u nesreći pretrpela teške povrede glave, ali je zahvaljujući brzoj reakciji lekara i transportu helikopterom iz Splita u Zagreb, preživela. Danas ima 24 godine, prelepa je poput svoje majke, a mnogi kažu da je, poput Ene, introvertna i povučena.

Bonus video: Poznata glumica o detaljima zlostavljanja