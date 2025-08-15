Slušaj vest

Nišville jazz festival otvoren je sinoć u Niškoj Tvrđavi, a glavni program trajaće do 17. avgusta. Prema najavama organizatora na 20 bina nastupiće preko 1000 muzičara iz celog sveta.

Ovaj festival ima i svoj pred program pa je tako Tvrđava u Nišu puna ljudi još od 8. avgusta kada su organizovane svirke kod Džez muzeja, a održan je i Nišvil teatar gde je prvu nagradu odnelo pozorište iz Lazarevca sa predstavom "Srpskoj omladinim Dimitrije Tucović".

Bend Level 42 na 31. Nišvil džez festivalu Foto: Marko Smiljković

Glavni program je počeo sinoć i to nekadašnjim megazvezdama muzike, bendom Level 42 iz Velike Britanije. Pre njih nastupio je bend Falco Spirit, a onda je usledila poslastica za sve ljubitelje muzike. na binu je izašao u punom sastavu Big bend RTS na čelu sa muzičarima Stjepkom Gutom i Dragoslavom Pavlovićem.

Na 31. Nišvil džez festival je nagrada “Car Konstantin” pripala legendarnom bubnjaru Bilu Kobamu i Dragoslavu Petroviću. Bubnjar Kobam nastupio je sa svojim bendom Spanish Contigent. Prvo veče je zatvorio portugalski Alvaro Koreja Pinto Kvintet.

Bonus video: U Čačku održan međunarodni Etno festival