Nišville jazz festival otvoren je sinoć u Niškoj Tvrđavi, a glavni program trajaće do 17. avgusta. Prema najavama organizatora na 20 bina nastupiće preko 1000 muzičara iz celog sveta.

Ovaj festival ima i svoj pred program pa je tako Tvrđava u Nišu puna ljudi još od 8. avgusta kada su organizovane svirke kod Džez muzeja, a održan je i Nišvil teatar gde je prvu nagradu odnelo pozorište iz Lazarevca sa predstavom "Srpskoj omladinim Dimitrije Tucović".

Bend Level 42 na 31. Nišvil džez festivalu.jpg
Bend Level 42 na 31. Nišvil džez festivalu

Glavni program je počeo sinoć i to nekadašnjim megazvezdama muzike, bendom Level 42 iz Velike Britanije. Pre njih nastupio je bend Falco Spirit, a onda je usledila poslastica za sve ljubitelje muzike. na binu je izašao u punom sastavu Big bend RTS na čelu sa muzičarima Stjepkom Gutom i Dragoslavom Pavlovićem.

Na 31. Nišvil džez festival je nagrada “Car Konstantin” pripala legendarnom bubnjaru Bilu Kobamu i Dragoslavu Petroviću. Bubnjar Kobam nastupio je sa svojim bendom Spanish Contigent. Prvo veče je zatvorio portugalski Alvaro Koreja Pinto Kvintet.

