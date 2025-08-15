Slušaj vest

U srcu Sarajeva kod Narodnog pozorišta, pred brojnim zvanicama, filmskim profesionalcima i ljubiteljima sedme umetnosti, otvoren je 31. Sarajevo film festival, manifestacija koja već tri decenije predstavlja najvažniji filmski događaj u regionu i jednu od prepoznatljivih tačaka na evropskoj kulturnoj mapi.

Ovogodišnje izdanje SFF otvorio je film „Paviljon“ reditelja Dina Mustafića. Karta projekcije na nekoliko lokacija već danima nema. Na filmu su radila neka od najvećih glumačkih imena regiona Branka Petrić, Mirjana Karanović, Ksenija Pajić, Zijah Sokolović, Radet Šerbedžija i Miralem Zubčević.

- Film se dugo stvarao, pet godina, od produkcije do realizacije, od rada na tekstu, snimanja, pa do postprodukcije. Ovo večeras je, na neki način, početak života ovog filma, koji više neće postojati samo u našim kreativnim razgovorima, tišini montaže ili među članovima ekipe koji su ga pogledali i razmenjivali utiske. Od večeras on postaje film svih nas, sa svim svojim vrlinama i manama – rekao je Mustafić.

Na otvaranju festivala pojavile su se mnoge poznate ličnosti, među kojima su i dobitnik "Srca Sarajeva" Skazgard, kao i Filarri i Fuad Backović Din sa suprugom. Najveće ovacije dobili su Branka Petrić i Rade Šerbedžija.

- Čast je biti deo ovog filma i dobiti priliku da otvorim festival - rekao je Šerbedžija.

Fuad Backović Din sa suprugom na Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

Kroz narednih osam dana, festival će ugostiti stotine autora, prikazati desetine premijera i ponuditi bogat prateći program – od masterklasova i panela, do žurki koje traju do kasno u noć.

Red je spomenuti i da se u Sarajevo, nakon 25 godina, vraća i legenda svetskog glumišta Vilem (Vilijem) Dafo. On će održati predavanje, zajedno sa drugim gostima - Paolom Sorentinom, Majklom Frankom i drugima.

SFF ostaje mesto susreta umetnosti i publike, dokaz da film ima moć da povezuje ljude, gradove i kulture. I ove godine uz novog generalnog sponzora Uniqa osiguranje.

