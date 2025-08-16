Slušaj vest

Sarajevo Film Festival otvoren je sinoć 15. avgusta glamuroznim crvenim tepihom i svetskom premijerom bosanskog filma „Paviljon“, a jedan od glavnih utisaka večeri bio je dolazak muzičara i kantautora Filarrija. Na svom drugom pojavljivanju na SFF-u, Filarri je potpuno zasenio prisutne – pojavivši se u odelu koje je sam kreirao i sašio, ostavio je publiku i fotografe bez daha.

Svečano otvaranje Sarajevo Film Festivala je ovako izgledalo:

„Sarajevo Film Festival nije samo glamur i crveni tepih, to je susret ideja i generacija. Moj povratak ovde je potvrda da umetnost i dalje spaja ljude. Film ‘Paviljon’ nas tera da se nasmejemo, ali i da se suočimo sa istinom o društvu u kojem živimo,“ izjavio je Filarri nakon projekcije.

Film „Paviljon“ reditelja Dine Mustafića kroz crni humor priča o grupi starijih ljudi koji dižu pobunu u domu za stare. Publika je premijeru ispratila sa snažnim emocijama, a atmosfera u Narodnom pozorištu bila je na vrhuncu.

Ovako je izgledao Filari na otvaranju:

I dok festival traje, već je jasno – crveni tepih će dugo pamtiti Filarrija i njegovo unikatno modno izdanje, a „Paviljon“ je već ušao u razgovore kao jedno od najhrabrijih ostvarenja godine.