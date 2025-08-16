Slušaj vest

Svetskom premijerom filma "Paviljon" Dine Mustafića, prikazanog na osam lokacija u Sarajevu, kao i u Tuzli, otvoren je 31. Sarajevo film festival. Pre projekcije crvenim tepihom prošetale su VIP zvanice, autorska i glumačka ekipa, a najveći aplauz dobili su Rade Šerbedžija, Branka Petrić i reditelj.

Branka Petrić i Ksenija Pajić Foto: Boba Nikolić

- Film se dugo stvarao, pet godina, od produkcije do realizacije, od rada na tekstu, snimanja, pa do postprodukcije. Ovo večeras je, na neki način, početak života filma koji više neće postojati samo u našim kreativnim razgovorima, tišini montaže ili među članovima ekipe koji su ga pogledali i razmenjivali utiske. Od večeras on postaje film svih nas, sa svim svojim vrlinama i manama - rekao je Mustafić.

Dino Mustafić Foto: Boba Nikolić

Karata za projekcije na nekoliko lokacija već danima nema. Na filmu su radila neka od najvećih glumačkih imena regiona: Mirjana Karanović, Ksenija Pajić, Zijah Sokolović, Ermin Bravo i Miralem Zupčević.

Rade na crvenom ćilimu u Sarajevu

- Velika je čast otvoriti SFF. Film je pogledalo čak 6.000 ljudi i videće da on ne nudi nikakvu utehu, nego postavlja vrlo važna i prava pitanja. Naša je želja da posle projekcije ponesete deo osećanja koja smo mi imali tokom snimanja - rekao je reditelj Dino Mustafić.

Foto: BoBa Nikolić

Radetu Šerbedžiji krivo je što u filmu nije mogao da igra njegov prijatelj Josip Pejaković.

- Dobro sam, drago mi je da sam na ovom divnom festivalu. Mislim da je Dino napravio božanstveni film. Uživao sam mnogo dok se snimao. Viktor Ivančić je napisao scenario u kojem je moja generacija glumaca, svaki od nas, fantastična. Samo mi je falio moj Conja (Josip Pejaković), što nije bio u filmu - rekao je Šerbedžija.

"Paviljon" je priča o grupi stanara staračkog doma koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima... Crna komedija nikog nije ostavila ravnodušnim, a neki od komentara su da je to najbolji bosanski film koji smo gledali. Šebedržija je danas nakon što film dodao i sledeće:

Foto: Ustupljene fotografije

- Fantastična priča, aktuelna, opasna, oštra, prava, napisana od Viktora, a naš redatelj jedan je od najboljih za nju. Ono što je meni najvažnije je da je Dino od sve naše lepote i interakcije uspeo napraviti film koji je na kraju tužan i aktealan - ispričao je Šerbedžija te dodao da je i gotovo se rasplakao da je Josip Pejaković, kojeg je zvao Conja, bio jedan od najvećih glumaca na ovom prostoru.

Na 31. SFF, koji se održava do 22. avgusta uz podršku uz novog generalnog sponzora Uniqa osiguranja, biće prikazano 227 filmova iz 65 država u 22 festivalska programa.

