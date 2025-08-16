Slušaj vest

Novo izdanje kultnog romana Gradimira Stojkovića (1947-2025) "Hajduk u Beogradu", s posebnim koricama iz istoimenog filma, našao se na policama knjižara širom Srbije. Nagrađivan i obožavan, ovaj roman o odrastanju, uklapanju i o nedoumicama mladih i nakon više od trideset godina nosi u sebi univerzalne poruke o prijateljstvu i zajedništvu. Važan kao prekretnica u domaćoj književnosti za decu i mlade, "Hajduk u Beogradu" nas i danas podseća na nezamenljivost iskrenosti i poštenja.

Foto: Promo



U jednoj od najčitanijih knjiga za mlade glavni lik Gligorije Pecikoza Hajduk dolazi iz sela u Beograd i polazi u osmi razred. Trudi se da bude prihvaćen i kao izvanredan košarkaš, i kao dobar drug, i kao odličan đak, i odgovoran sin. Rastrzan između novih iskustava i osećanja, Hajduk će se nositi s raznim preprekama i otkriti da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka - ljubav...

Na snimanju filma

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević



Film "Hajduk u Beogradu" u režiji Milana Todorovića, u kojem glavnu ulogu tumači mladi Todor Jovanović, a roditelje mu Sloboda Mićalović i Dragan Mićanović, uz veliku glumačku ekipu - Nikola Kojo, Srđan Timarov, Ana Lečić, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i drugi, premijerno će biti prikazan na jesen. Međutim, termin premijere je pomeren sa 25. septembra.

Foto: Petar Aleksić



- Velika je čast što će ovaj kultni roman uz koji su generacije odrastale dobiti novu koricu, i to s likom Hajduka iz našeg filma. Todor Jovanović će sigurno postati Hajduk za buduće, ali i za prošle čitaoce, a nadam se da će i ovo izdanje biti prvo na top-listi u "Laguninim" knjižarama. Siguran sam da bi i Gradimir bio srećan zbog nove korice jer je bio veoma radostan što se film snima. Premijera "Hajduka" biće održana 11. novembra - kaže reditelj Milan Todorović za Kurir.

Gradimir Stojković Foto: RTS Printscreen



Nedelja knjiga Gradimira Stojkovića (1947-2025) održava se do 20. avgusta u svim "Delfi" knjižarama i na sajtovima Delfi.rs i Laguna.rs. Ne propustite priliku da svoju biblioteku upotpunite naslovima kao što su "Buba?", "Hajduk čuva domovinu", "Hajduk na Dunavu", kao i "Hajduk protiv vetrenjača", i mnoge druge... Celokupan spisak knjiga na akciji "Nedelja knjiga Gradimira Stojkovića" potražite na kasi i na sajtovima Laguna.rs i Delfi.rs.